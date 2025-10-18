Baltijas balss logotype
Премьер Венгрии сделал громкое заявление о встрече Путина и Трампа в Европе

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Венгрии сделал громкое заявление о встрече Путина и Трампа в Европе
ФОТО: Global Look Press

Премьер Венгрии Орбан: Встреча Путина и Трампа даст шансы на мир на Украине.

Встреча в Будапеште президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа даст шансы на мир на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По словам Орбана, Венгрия — та страна в Европе, где итогом американо-российских переговоров может стать мир. Он также добавил, что Венгрия готова прикладывать усилия для урегулирования конфликта.

16 октября Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, после которого была анонсирована встреча лидеров в Венгрии. Выбор места американский президент объяснил тем, что хорошо относится к венгерскому премьер-министру, поскольку тот сделал свою страну безопасной.

(1)
  • Д
    Дед
    18-го октября

    А Венгрия не боится российской угрозы и не тратит миллиарды на оборону. наверное потомку и с медициной, и с экономикой, в Венгрии не так плохо, как в Латвии.

    47
    2

