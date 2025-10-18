Baltijas balss logotype
Шок для Западной Европы: ледники швейцарских Альп за 10 лет уменьшились на 25%

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вместо снега и льда будут озера и болота.

Вместо снега и льда будут озера и болота.

Вечные снега влияют на гидроэнергетику, туризм, сельское хозяйство и водные ресурсы многих европейских стран.

По данным гляциологов, с 2015 года площадь ледников Швейцарии сократилась на четверть. Более 1000 малых ледников в стране уже исчезли.

Швейцарские учёные сообщили, что в этом году в стране наблюдалось масштабное таяние ледников из-за последствий глобального потепления: общий объем ледников в стране сократился на 3 %, что является четвертым по величине ежегодным снижением за всю историю наблюдений.

С учетом данных этого года, масса льда в Швейцарии уменьшилась на четверть за последнее десятилетие. Об этом говорится в докладе швейцарской группы мониторинга ледников GLAMOS и Швейцарской академии наук.

"В 2025 году таяние ледников в Швейцарии снова было огромным, - заявили ученые. - Зима с малым количеством снега в сочетании с тепловыми волнами в июне и августе привела к потере 3% объема ледников".

В Швейцарии насчитывается около 1400 ледников - больше, чем в любой другой стране Европы - и эта ледяная масса и ее постепенное таяние влияют на гидроэнергетику, туризм, сельское хозяйство и водные ресурсы многих европейских стран.

Малоснежная зима и жаркое лето

В этом году за малоснежной зимой последовала июньская жара - вторая такая за всю историю наблюдений, - в результате чего запасы снега истощились к началу июля. По словам учёные, ледяные массы начали таять раньше, чем когда-либо.

"Ледники явно отступают из-за антропогенного глобального потепления", - говорит Маттиас Хусс, глава GLAMOS, имея в виду изменения климата, вызванные деятельностью человека.

"Это главная причина ускорения, которое мы наблюдаем в последние два года", - добавил Хусс, который также является гляциологом в цюрихском университете ETHZ.

Специалисты, работающие на местах, добавляют, что в этом году ледниковый спад начался раньше обычного: запасы снега были почти полностью исчерпаны к началу июля, после исключительно жаркого июня.

Отступление и исчезновение ледников сказывается и на ландшафте Швейцарии, вызывая смещение гор и нестабильность почвы.

После того как в мае огромная масса камня и льда из ледника обрушилась со склона горы, покрыв почти всю южную деревню Блаттен, швейцарские власти были в состоянии повышенной готовности к подобным изменениям.

#швейцария
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
