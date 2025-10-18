Президент США Дональд Трамп назвал идею туннеля между Россией и Аляской интересной. Такую оценку он дал на переговорах с украинским лидером Владимиром Зеленским, трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

По его словам, это приведет Соединенные Штаты к большому количеству полезных ископаемых. В свою очередь, украинский лидер отметил, что не рад этому. «А мне она не нравится», — заявил Зеленский. «Я не думаю, что она вам нравится», — ответил Трамп.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил построить туннель из России на Аляску, чтобы соединить две страны, и назвать его именами президентов РФ Владимира Путина и Дональда Трампа. Чиновник также отметил в публикации американского бизнесмена Илона Маска и озвучил примерную стоимость строительства. По его словам, стандартные подходы предполагают затраты в 65 миллиардов долларов, но технологии могут сократить их до восьми миллиардов.