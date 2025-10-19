Ранее он утверждал, что Запад якобы «спровоцировал» Россию начать войну в Украине.

Лидер партии «Реформа Великобритании» Найджел Фараж поддержал идею сбивать российские самолеты, если они попадут в воздушное пространство НАТО.

По словам Найджела Фаража, раньше он надеялся, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на российского коллегу Владимира Путина в вопросе урегулирования украинского конфликта. Однако, по его словам, стало очевидно, что этого не произойдет.

«Подозреваю, что в ближайшие месяцы вы увидите, как американцы начнут поставлять ракеты “Томагавк” в Киев… Думаю, Трамп считает, что Путин выставил его дураком»,— заявил Найджел Фараж в интервью Bloomberg.

Господин Фараж отметил, что поддержит выделение замороженных активов РФ на помощь Украине и даже сможет направить туда британские войска в составе миротворческих сил ООН, если станет премьер-министром Великобритании.

В прошлом году Н.Фараж заявил, что Запад якобы «спровоцировал» Путина начать войну в Украине. Слова Фаража подверглись жесткой критике со стороны представителей всех крупнейших политических партий Британии. В частности, премьер-министр Риши Сунак в этой связи прямо вспомнил о применении нервно-паралитических средств в Солсбери в 2018 году.

Впоследствие Фараж добавил, что считает Путина "очень, очень опасным и опасно умным человеком".

"Я полностью и абсолютно ненавижу то, что он сделал в Украине. Но я был дальновидным. Я видел, что это произойдет", – отметил Фараж. Лидер Reform UK также отверг сообщения о возможном вмешательстве России в британские выборы на его стороне.