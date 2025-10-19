Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Британский националист Фараж не прочь пострелять по русским, хотя не отказывает Путину в уме 0 905

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мистер постоянно петляет и путается в показаниях.

Мистер постоянно петляет и путается в показаниях.

Ранее он утверждал, что Запад якобы «спровоцировал» Россию начать войну в Украине.

Лидер партии «Реформа Великобритании» Найджел Фараж поддержал идею сбивать российские самолеты, если они попадут в воздушное пространство НАТО.

По словам Найджела Фаража, раньше он надеялся, что президент США Дональд Трамп сможет повлиять на российского коллегу Владимира Путина в вопросе урегулирования украинского конфликта. Однако, по его словам, стало очевидно, что этого не произойдет.

«Подозреваю, что в ближайшие месяцы вы увидите, как американцы начнут поставлять ракеты “Томагавк” в Киев… Думаю, Трамп считает, что Путин выставил его дураком»,— заявил Найджел Фараж в интервью Bloomberg.

Господин Фараж отметил, что поддержит выделение замороженных активов РФ на помощь Украине и даже сможет направить туда британские войска в составе миротворческих сил ООН, если станет премьер-министром Великобритании.

В прошлом году Н.Фараж заявил, что Запад якобы «спровоцировал» Путина начать войну в Украине. Слова Фаража подверглись жесткой критике со стороны представителей всех крупнейших политических партий Британии. В частности, премьер-министр Риши Сунак в этой связи прямо вспомнил о применении нервно-паралитических средств в Солсбери в 2018 году.

Впоследствие Фараж добавил, что считает Путина "очень, очень опасным и опасно умным человеком".

"Я полностью и абсолютно ненавижу то, что он сделал в Украине. Но я был дальновидным. Я видел, что это произойдет", – отметил Фараж. Лидер Reform UK также отверг сообщения о возможном вмешательстве России в британские выборы на его стороне.

Читайте нас также:
#англия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
США и Украина создали военный дрон с дальностью полета до 1600 км
Изображение к статье: США и Украина создали военный дрон с дальностью полета до 1600 км
Си Цзиньпин уволил высокопоставленных военных
Изображение к статье: Си Цзиньпин уволил высокопоставленных военных
Страна ЕС «сделает все возможное» для успеха встречи Путина и Трампа
Изображение к статье: Страна ЕС «сделает все возможное» для успеха встречи Путина и Трампа
Изображение к статье: ЦАХАЛ заявил о нарушении перемирия со стороны ХАМАС и нанес удары по Рафиаху
ЦАХАЛ заявил о нарушении перемирия со стороны ХАМАС и нанес удары по Рафиаху 97
Изображение к статье: Неизвестные ворвались в парижский Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона
Неизвестные ворвались в парижский Лувр и украли драгоценности из коллекции Наполеона 159
Изображение к статье: Без пощады: Израиль нанес новые удары по сектору Газа
Без пощады: Израиль нанес новые удары по сектору Газа 233
Изображение к статье: В Швеции призвали Запад перейти в «режим войны»
В Швеции призвали Запад перейти в «режим войны» 2 509

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии
Техно
Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии 1
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 80
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 22
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 88
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 147
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 346
Изображение к статье: Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии
Техно
Найдены новые уничтожившие армию Наполеона в России бактерии 1
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 80
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 22

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео