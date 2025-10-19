Baltijas balss logotype
Гражданин Латвии задержан в Швейцарии за агрессию в отношении украинской семьи

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
LETA
Изображение к статье: Гражданин Латвии задержан в Швейцарии за агрессию в отношении украинской семьи

Гражданин Латвии Александр Вабик был задержан в Швейцарии после того, как в поезде угрожал украинской семье, сообщает польская новостная сеть "TVP World".

Как мы уже сообщали, инцидент произошел 13 октября в поезде, следовавшем из Интерлакена в Шпиц.

Украинка Елена Дудник опубликовала в "Instagram" видео, на котором видно, как мужчина в поезде обращается к ней и ее мужу на русском языке с угрозами физической расправы. Дудник ехала с мужем и сыном, которому один год и десять месяцев.

Другие пользователи интернета опознали угрожавшего как Вабика, 42-летнего гражданина Латвии, который в своих профилях в социальных сетях утверждает, что когда-то учился в рижской Золитудской гимназии и живет в Цюрихе, Швейцария.

"Убирайся, пока твой ребенок не пострадал, - кричал Вабик. - Что ты имеешь против русских? Мы будем убивать вас до конца. Я швейцарец, и мне ничего не будет".

Когда Вабик заметил, что его снимают, он выбил телефон из рук Дудник. Муж Дудник оттолкнул Вабика. "Последовали физическое насилие, драка и вызов полиции", - написала Дудник в "Facebook".

Очевидцы сообщили о случившемся в полицию, которая встречала поезд на следующей станции. Инцидент был снят камерами наблюдения в поезде.

По словам Дудник, Вабик попытался спрятаться в другом вагоне поезда, но был задержан. Даже в присутствии полиции он продолжал употреблять алкоголь и вел себя высокомерно и агрессивно.

Кантональная полиция Берна подтвердила факт инцидента, ведется расследование. Швейцарские власти также сообщили, что Вабик не имеет швейцарского гражданства.

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии также открыла уголовный процесс против Вабика по статье за разжигание национальной и этнической вражды и ненависти к украинцам, сопряженное с насилием и угрозами.

