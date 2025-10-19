Baltijas balss logotype
Монголы споткнулись на пути к капитализму: что происходит в бывшей «16-й республике»

В мире
Дата публикации: 19.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Улан-Батор - город контрастов.

Улан-Батор - город контрастов.

Более четверти населения живет за чертой бедности, многие — в юрточных районах на окраинах Улан-Батора.

Премьер-министр Монголии ушел в отставку через четыре месяца после назначения. Господин Занданшатар занимал пост премьер-министра Монголии с июня этого года. С 2019 года он был председателем парламента страны. С ноября 2009-го по август 2012 года Гомбожавын Занданшатар находился на должности министра иностранных дел и торговли Монголии.

Предшественник господина Занданшатара, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ (премьер Монголии с января 2021-го по июнь 2025 года), ушел с поста после обвинений в коррупции и массовых протестов в стране. Начало митингам положило видео помолвки его сына, на которой 23-летний мужчина подарил невесте бриллиантовое кольцо, автомобиль Mercedes, брендовую сумку и полет на вертолете.

Само торжество прошло на частной территории одного из курортов, полностью арендованного под это торжественное событие. Затраченная на это романтичное роскошество сумма вызвала возмущение в обществе: доходы главы правительства не позволяют финансировать подобные мероприятия. При этом сам Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ неоднократно подчеркивал, что он родом из бедной семьи и вырос в сельской местности.

Социально-экономическая ситуация в Монголии — стране с населением 3,5 миллиона человек — остается сложной: с начала 1990-х годов коррупция стала неотъемлемой частью политической системы. Причем при нынешнем лидере позиции страны в международных рейтингах прозрачности лишь ухудшились. В 2023 году разразился один из крупнейших за последние десятилетия коррупционных скандалов — так называемое угольное дело. Речь шла о многомиллиардных хищениях на поставках угля в КНР (до 90% угольного экспорта Монголии направляется в Китай). По данным антикоррупционного комитета, ущерб составил около $13 млрд — почти четверть ВВП страны. В рамках расследования было возбуждено 22 уголовных дела, задержано 15 человек, включая руководство государственной компании «Эрдэнэс Тавантолгой». Среди фигурантов оказался и бывший президент Халтмаагийн Баттулга и семь депутатов парламента.

Еще один вызов — высокая инфляция. В начале 2025 года она приблизилась к отметке 10%, а рост цен на импортные товары превысил 30%. Тарифы ЖКХ увеличились более чем на 20%.

Более четверти населения живет за чертой бедности, многие — в юрточных районах на окраинах Улан-Батора, где нет канализации и доступа к базовой инфраструктуре.

Медицинская помощь и образование в таких районах зачастую недоступны. Ухудшается и экологическая обстановка: Монголия стремительно теряет пригодные для скотоводства земли, что усугубляет ситуацию в сельских регионах.

Кто бы ни пришел к власти в стране, ему придется работать в условиях растущего социального напряжения. Ключевыми задачами нового премьера станут борьба с коррупцией, стабилизация экономики и восстановление доверия к институтам власти. Свой след, безусловно, оставил и новый коррупционный скандал — недоверие к системе и высокий уровень ожиданий будут напрямую влиять на легитимность любых шагов нового правительства.

#монголия
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
