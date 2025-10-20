"Даже война уже не кажется такой невозможной, как несколько лет назад", — предупреждает Федеральное управление гражданской защиты и помощи при катастрофах ФРГ. Ведомство рекомендует иметь запас на три-десять дней. Euronews провел практическую проверку.

Впервые за 35 лет Федеральное управление гражданской защиты и помощи при катастрофах (BBK) предупреждает о войне. Ведомство подчёркивает: несмотря на то, что Германия - одна из самых безопасных стран, для подготовки к кризисным ситуациям выпущено новое руководство.

Особый спрос на информацию и рекомендации по подготовке в связи с российской агрессией против Украины побудил BBK внести конкретные изменения в руководство. Многие граждане выразили ведомству обеспокоенность по поводу войны. "Важно быть хорошо подготовленным заранее", — поясняет Ральф Тислер, президент BBK.

В новом руководстве "Подготовка к кризисам и катастрофам" теперь указано, как распознать дезинформацию и где найти укрытие при бомбардировке, а также, как справляться со страхами и беспокойствами в экстремальных ситуациях.

Природные катастрофы, технические сбои... теперь и война

С момента выхода первого руководства в 1990 году военные сценарии не упоминались в этих брошюрах. Основное внимание уделялось природным катастрофам, помощи при наводнениях и техническим сбоям, как это было в Испании и Португалии в апреле прошлого года.

Теперь впервые конкретно упоминаются гибридные угрозы: кибератаки на критическую инфраструктуру, стратегии дезинформации, саботаж и война.

"Мы живём в мире, который вызывает много беспокойства", — сказал президент BBK Ральф Тислер. "С нашим новым руководством мы хотим предоставить поддержку и ориентиры для тех, кто обеспокоен или нуждается в информации".

Явное упоминание возможной войны вызвано не в последнюю очередь дебатами о воинской обязанности и использовании дронов. Но и глава Федеральной разведывательной службы (BND) Мартин Егер предупреждает: "Мы уже на линии огня". Он подчеркнул, что нельзя расслабляться. До недавнего времени он был послом Германии в Украине.

Euronews ознакомился с новым 36-страничным руководством BBK. Насколько реально запастись провизией на три-десять дней в семье из нескольких человек в небольшом помещении? Но дело не только в доступном пространстве; препятствием может стать и стоимость, в зависимости от семьи и её потребностей.

Насколько практичны рекомендации с учетом места, затрат и срока хранения?

Практическая проверка нового руководства BBK

"Каждое домохозяйство должно быть подготовлено так, чтобы можно было обеспечивать себя самостоятельно в течение трёх-десяти дней", — поясняет президент Тислер. Однако он также понимает, что условия не одинаковы для всех семей, пар или домохозяйств. "Важно отметить, что в вопросах подготовки к чрезвычайным ситуациям нет жёстких правил, каждый должен определить для себя индивидуально".

Опрос ведомства также показал, что 53% респондентов в Германии не проводили целенаправленной подготовки. "Лучше сделать хоть какой-то маленький шаг, чем ничего не делать", — добавляет Тислер. "Эти многие маленькие шаги позволяют справляться с кризисами, а не быть в беспомощном состоянии".

Тем не менее, руководство пытается заложить основы. С помощью контрольного списка потребители могут проверить свои запасы и рассчитать, сколько им действительно нужно.

Если семья с двумя детьми хочет подготовиться оптимально, ориентируясь на запасы на 10 дней, становится ясно: это не только вопрос затрат, но и вопрос места.

Только вода займёт место для восьми ящиков, плюс 20 больших банок с овощами (по 800 граммов каждая), 12 банок с фруктами, 7-9 упаковок молока, в зависимости от потребности в сыре. По крайней мере одна бутылка масла — ещё литр, а также яйца и колбаса требуют места. Можно рассчитывать на минимум одну, если не несколько дополнительных полок, помимо места для воды. В зависимости от магазина, затраты могут составлять от 200 до 300 евро.

Решение для BBK — это "живой запас". Вместо того, чтобы хранить продукты в консервных банках, их следует интегрировать в привычный рацион. Новые продукты отправляются в дальнюю часть полок, а старые — в начало.

"При следующей покупке добавьте один или два дополнительных продукта, например, макароны или консервы. Делайте это несколько раз. И у вас уже будет запас на несколько дней", — рекомендует президент BBK Тислер. Также стоит проверить домашнюю аптечку, чтобы иметь важные лекарства на несколько дней или приобрести новые.

Также рекомендуется установить приложение для предупреждений, чтобы вовремя получать информацию. Федеральное управление также напоминает, что электричество может отключиться, в этом случае информацию нужно будет получать другим способом. Поэтому рекомендуется иметь ручной или солнечный фонарь, радио на батарейках, а также походную или спиртовую плитку.