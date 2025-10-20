Baltijas balss logotype
В Польше более 2 000 000 человек живут на 215 евро в месяц

В мире
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В крупнейшей стране Центральной Европы по-прежнему есть депрессивные регионы.

В крупнейшей стране Центральной Европы по-прежнему есть депрессивные регионы.

"При нынешних ценах это действительно шокирующие суммы".

Польский отдел Европейской сети по борьбе с бедностью опубликовал отчет, из которого следует, что в Польше в условиях крайней бедности живут 2 миллиона человек, а более 5 миллионов — в состоянии материального недостатка.

Марцин Маевски из благотворительной католической организации Caritas Polska отметил, что одной из главных проблем является неиндексируемый порог бедности. «Есть много людей, которые живут в бедности, но зарабатывают слишком много, чтобы получить право на социальную помощь», — пояснил эксперт.

«Если взглянуть на данные Главного статистического управления Польши, то крайняя бедность в денежном выражении составляет 913 злотых (215 евро). Для семьи из четырёх человек с двумя детьми до 14 лет — это менее 2,5 тысячи злотых (590 евро), то есть чуть более 600 злотых (140 евро) на человека. При нынешних ценах это действительно шокирующие суммы», — добавил Майевский.

В 2024 году 6,8% поляков со средним доходом, не превышающим 60% от эквивалента, не могли позволить себе обед, включающий мясо или рыбу. Для населения в целом этот показатель составил 2,8%.

В Польше в отчетном году проблема бедности затронула 16,9% детей, что намного меньше, чем в среднем по ЕС. Однако в абсолютных цифрах картина менее радужная, так как речь идет о 1 миллионе 136 тысяче детей.

Процент людей, находящихся под угрозой бедности или социальной изоляции, в 2024 году различался в разных странах ЕС. Самые высокие значения были зафиксированы в Болгарии, где 30,3% людей столкнулись с бедностью. Следующие места заняли Румыния (27,9%), Греция (26,9%), Испания и Литва (обе страны по 25,8%).

#польша
Оставить комментарий

