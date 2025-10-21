Западная пресса называет посла Украины в Великобритании Валерия Залужного вероятным кандидатом в президенты Украины или даже будущим президентом, но сам экс-главком ВСУ никогда публично не заявлял о своих политических амбициях. Резиденция Залужного в Лондоне стала местом паломничества представителей украинской экономической элиты, политиков и военных, как бывших, так и действующих. При этом Залужный единственный в высших эшелонах власти продолжает публично анализировать ход военных действий и прогнозировать их развитие.

Позиционный тупик

В 2023 году Залужный дал откровенное интервью The Economist, в котором признал, что «глубокого и красивого прорыва ВСУ не будет». Затем вышла статья, в которой он и вовсе призвал Украину уходить в тотальную оборону. Публикации главкома ВСУ вызвали шок в ЕС и США у сторонников поддержки военных действий.

Аналитика Залужного шла вразрез распространенному на Западе мнению, что стоит увеличить финансирование Украины, поставить ВС ВСУ истребители F-16 и оборона россиян даст трещину. Она также противоречила позиции, которую занял Владимир Зеленский и его офис. В то время украинский президент активно перемещался по миру, требуя нового вооружения и финансов, а его офис поддерживал информационный накал в эфире национального телемарафона, убеждая, что скоро ВСУ будут в Крыму.

Залужный же провозгласил позиционный тупик и фактически призвал Украину отказаться от наступательных действий и перейти в 2024 году к «стратегии стратегической обороны», которую разработал его штаб. Это дало бы, по его мнению, шанс и время для Украины, чтобы «перехватить технологическую инициативу» на поле боя.

«Все сложилось по-другому», — сетует сегодня Залужный в своих новых интервью. Действительно, вместо обороны Зеленский лично начал давать указания военным и не оставил идею прорваться к Крыму, а также вернуть контроль над Бахмутом. До 2024 года элитная 3-я штурмовая бригада ВСУ пыталась контратаковать в районе Клещеевки на фланге Бахмута, но после неудачи отошла на восстановление. Параллельно с октября 2023 года по 17 июля 2024 года силами спецподразделений проводилась операция с высадкой в Крынках — маленьком селе Херсонской области. Создать плацдарм для развития наступления в сторону Крыма у ВСУ не получилось и операция превратилась в еженедельную заброску десанта, который пытался выжить в развалинах села. Самое мягкое, что об этой операции говорили украинские военные — это был ад. По официальным данным без вести пропали 788 участников десанта в Крынках, количество погибших не называется. Однако Крынки дали возможность больше полугода на международной арене говорить, что идет наступательная операция в Херсонской области на подконтрольном России берегу Днепра.

Сегодня на фоне просьб Зеленского к Дональду Трампу о передаче ракет «Томагавк», которые якобы будут новым шансом Украины для выхода на границы 1991 года вновь вышла статья Залужного, она называется «Роль инноваций как основы стратегии устойчивого сопротивления». В ней генерал вновь идет в разрез с позицией Зеленского и утверждает, что ничего не изменилось, ситуация всё также находится в позиционном тупике, более того, он считает, что она «выгодна противнику» — то есть. России. А про дальнобойные ракеты, как и другое «чудо-оружие», которое «заставит противника бежать» Залужный не упоминает. Даже наоборот пишет, что есть угроза украинской государственности, а Россия ближе к выходу из тупика, чем Украина.

«Я вновь и вновь утверждаю, что фактически вооруженные силы и России, и Украины действительно зашли в позиционный тупик, подобный тому, что имел место в Первой мировой войне», — пишет генерал. При этом он признает, что «несмотря на общую устойчивость линии боевого соприкосновения, происходит медленное, иногда локальное, а иногда более широкое, но продвижение» ВС РФ.

«Изолированный тактический прорыв не приносит оперативный успех атакующей стороне», — пишет генерал имея в виду удачные операции ВС РФ в Авдеевке, под Суджей, Очеретино и под Добропольем. Выход войск на оперативное пространство пока невозможен, а без него не получится и применить наиболее эффективную форму маневра — окружение, делает вывод он.

Именно массовое использование обеими сторонами разведывательных и ударных дронов Залужный в своих статьях и интервью называет главным препятствием выхода из тупика. Из-за дронов больше нельзя нанести внезапный удар для прорыва оборонительных линий.

«Сложились условия неминуемого выявления любой концентрации ударных групп как в районе линии боевого столкновения, так и в тылу. Все это дополняется атакой дальнобойным высокоточным и кассетным оружием, а выявленное расположение резервов позволяет легко определить направления ударов», — считает генерал.

Поиск выхода: оптическое волокно, инфильтрация

По словам Залужного, в России идет масштабная работа военной науки по поиску путей выхода из позиционного тупика. Ее результатом на определенном этапе стало широкое использование FPV-дронов.

Бывший главком ВСУ отмечает, что «Россия массированно использовала малые FPV-дроны и барражирующие боеприпасы как для прорыва оборонительных линий, так и для уничтожения живой силы, фортификационных сооружений и бронетехники на всю глубину фронта».

Например, это было сделано во время прорыва ВС РФ в Очеретино (ДНР). Интересно, что украинские военные и российское Минобороны выделяет основной проблемой боев за Очеретино FPV-дроны противника. То есть они были основной силой при наступлении и при обороне.

«Обороняющиеся войска сумели воспользоваться и технологическими, и тактическими преимуществами и впоследствии не только не дали тактическому прорыву перерасти в оперативный успех, но и позже сами реализовали тактическое продвижение», — считает генерал.

Далее Залужный фиксирует новый прорыв российской науки — для преодоления украинского РЭБ российская армия начала использовать новый вид FPV-дронов — с передачей команд не по радио, а по проводам (оптическое волокно). К новым дронам россияне добавили инфильтрацию (или «просачивание»), которую Залужный называет новой стратегией россиян по выходу из тупика.

Бывший главнокомандующий ВСУ и уже полтора года действующий посол Украины в Великобритании, формально он ближе к Букингемскому дворцу, Вестминстеру и Даунинг-стрит, чем к Киеву. Однако из офисов на центральных улицах украинской столицы продолжают напряженно следить за каждым его шагом. «Залужный уже три года беспокоит...», — признается в разговоре со СМИ на условиях анонимности один из членов команды президента Владимира Зеленского.