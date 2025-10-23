Baltijas balss logotype
Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов» 0 99

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов»
ФОТО: dreamstime

Мусор, преступность, запустение - канцлер Германии Мерц связал облик немецких городов с большим числом мигрантов. Это возмутило многих, даже СДПГ. Несмотря на критику, от своих слов Мерц не отказался.

С того момента, как канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) произнес на прошлой неделе свою речь, вызвавшую в Германии резонанс, у него было несколько дней, чтобы более четко обозначить, что именно он имел в виду, выступая 14 октября во время визита в Потсдам. Тогда канцлер говорил об ужесточении миграционной политики нынешнего правительства, которая, как он выразился, будет в первую очередь направлена на борьбу с нелегальной иммиграцией.

А потом Мерц добавил фразу, которую с тех пор бурно обсуждают в Германии: "Но, конечно, в облике наших городов эта проблема до сих пор существует". "Поэтому глава МВД сейчас активно работает над тем, чтобы расширить возможности депортаций", - продолжил канцлер.

Немало наблюдателей и политиков сочли это заявление дискриминационным. Представители оппозиционных партий: "Союз-90"/"зеленые" и Левой партии, а также социал-демократов, входящих вместе с консервативным блоком ХДС/ХСС в правящую коалицию, обвинили канцлера в распространении предрассудков и усугублении раскола в обществе.

Мерц: Проблема в городах возникает с наступлением темноты

20 октября Мерц в берлинской штаб-квартире партии Христианско-демократический союз (ХДС) встретился с журналистами, которые задавали ему вопросы, пытаясь уточнить его позицию по поводу резонансного высказывания.

Должен ли глава правительства извиниться перед мигрантами? Канцлер смотрит на задавшего вопрос почти с усмешкой, тонкая улыбка играет на его губах, когда он дает ответ: "Я не знаю, есть ли у вас дети. И если среди этих детей есть дочери, то спросите их, что я мог иметь в виду. Полагаю, вы получите довольно четкий и однозначный ответ. Я вовсе не намерен отказываться от своих слов".

От дальнейших вопросов Мерц не уходит и в конце снова повторяет: "Есть многие, кто так говорит и оценивает (ситуацию. - Ред.). Еще раз: Спросите своих детей, спросите своих дочерей, спросите своих друзей и знакомых: все подтвердят, что это проблема - по крайней мере, с наступлением темноты".

Канцлер Германии и мигранты

Имеется в виду существующая в немецких городах проблема с высоким уровнем преступности, включая сексуальные домогательствами, с мусором и запустением. Особенно в темное время суток. Но если Фридрих Мерц не собирается отказываться от своих слов, то, по его мнению, выходит, что во всем этом виноваты в основном мигранты и беженцы. Ведь сокращение числа беженцев - это именно та политика, которую глава МВД Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) должен проводить по поручению канцлера.

Опрос DW на улице: картина неоднозначна

На протяжении последних дней на заголовки немецких СМИ влияют дебаты об "облике городов" Германии. Что думают по поводу слов Мерца жители Берлина? На Фридрихштрассе в центре столицы на вопрос DW один мужчина отвечает так: "Я не считаю это заявление удачным. Если бы я или вы так высказались, то все было бы в порядке. Но федеральный канцлер должен все же чуть более обдуманно подбирать свои слова, не так ли?".

Пожилая женщина показывает рукой на частично перекрытую из-за стройки улицу и говорит: "Мигранты не создают этот городской облик и не ставят все эти знаки. Это уж совсем притянуто за уши". Молодой мужчина добавляет: "Конечно, время от времени возникают проблемы с миграцией. Но это можно обсуждать спокойно и по существу". Еще один пожилой мужчина поясняет: "Многих стригут под одну гребенку. Среди них есть бедные и честные люди, а есть и те, кто просто нас использует. Нужно делать более четкие различия".

Примерно так же выглядят и результаты общенационального репрезентативного опроса, которые новостной портал t-online опубликовал еще на прошлой неделе. В ходе опроса, проведенного институтом социсследований Civey среди 2500 респондентов, 33% назвали высказывание Мерца ксенофобским, 59% заявили, что это не так или скорее не так. Таким образом, картина смешанная: есть критика в адрес канцлера из-за его слов, но присутствует и понимание того, что Мерц затронул очевидную проблему.

Криминолог: В целом в ФРГ безопасно

Есть ли в Германии проблема с ростом преступности? DW еще в сентябре задала этот вопрос в беседе с криминологом Сюзанной Карштедт (Susanne Karstedt). По ее словам, существуют отдельные районы с очень высоким уровнем преступности. Например, квартал у железнодорожного вокзала во Франкфурте-на-Майне уже давно известен проституцией: "Это привело к росту преступности, связанной с насилием и наркотиками", - говорит криминолог. И, как и во многих других странах, преступность в городах выше, чем в сельской местности. Но в целом, подчеркнула Карштедт, Германию можно считать очень безопасной страной: "Как и в других западноевропейских государствах, с 1980-х и 1990-х годов уровень преступности здесь снизился".

Читайте нас также:
#миграция #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
