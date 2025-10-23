Правительство Белиза намерено принимать мигрантов, желающих попасть в США. Как сообщает AFP, на территории Белиза просители убежища будут дожидаться «решения по их заявлениям».

Уточняется, что между двумя странами достигнуто соответствующее соглашение. По нему Белиз рассматривается в качестве «безопасной третьей страны» для временного размещения мигрантов. Вступить в силу соглашение может после одобрения Сенатом Белиза.

В этом году администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд инициатив, усложняющих миграцию в страну. Так, в сентябре был выпущен указ, устанавливающий для компаний сбор в размере $100 тыс. за рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных сотрудников. А в августе Госдепартамент США объявил о планах проверить данные более 55 млн иностранцев, имеющих действующие американские визы, с целью выявления возможных нарушителей американских законов. Кроме того, в США не сбавляют обороты рейды с целью выявления незаконно находящихся в стране людей.

Белиз — государство в Центральной Америке. До июня 1973 года носил название Британский Гондурас. Граничит на севере с Мексикой и на западе с Гватемалой.

Восточное побережье Белиза омывается Карибским морем. Единственное из центральноамериканских государств без выхода к Тихому океану. Это одно из двух центральноамериканских государств, имеющих выход только к одному из океанов: другим таким государством является Сальвадор, который имеет выход только к Тихому океану.

Площадь страны — 22 966 км² (в три раза меньше Латвии), численность населения — 430 131 чел. (на 2021 год). В свое время в этом государстве официально действовала программа гражданства за инвестиции, позволяющая за деньги быстро получить паспорт этой страны. Эта программа давно закрыта, но время от времени ее отголоски встречаются на просторах Интернета.