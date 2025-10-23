Baltijas balss logotype
Стремящиеся в США эмигранты попадут в отстойник в Белизе 0 39

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться.

Тихая жизнь в бывшей британской колонии позволит приезжим остепениться.

Страна на берегу Карибского моря рассматривается в качестве «безопасной третьей страны».

Правительство Белиза намерено принимать мигрантов, желающих попасть в США. Как сообщает AFP, на территории Белиза просители убежища будут дожидаться «решения по их заявлениям».

Уточняется, что между двумя странами достигнуто соответствующее соглашение. По нему Белиз рассматривается в качестве «безопасной третьей страны» для временного размещения мигрантов. Вступить в силу соглашение может после одобрения Сенатом Белиза.

В этом году администрация президента США Дональда Трампа приняла ряд инициатив, усложняющих миграцию в страну. Так, в сентябре был выпущен указ, устанавливающий для компаний сбор в размере $100 тыс. за рабочие визы H-1B для квалифицированных иностранных сотрудников. А в августе Госдепартамент США объявил о планах проверить данные более 55 млн иностранцев, имеющих действующие американские визы, с целью выявления возможных нарушителей американских законов. Кроме того, в США не сбавляют обороты рейды с целью выявления незаконно находящихся в стране людей.

Белиз — государство в Центральной Америке. До июня 1973 года носил название Британский Гондурас. Граничит на севере с Мексикой и на западе с Гватемалой.

Восточное побережье Белиза омывается Карибским морем. Единственное из центральноамериканских государств без выхода к Тихому океану. Это одно из двух центральноамериканских государств, имеющих выход только к одному из океанов: другим таким государством является Сальвадор, который имеет выход только к Тихому океану.

Площадь страны — 22 966 км² (в три раза меньше Латвии), численность населения — 430 131 чел. (на 2021 год). В свое время в этом государстве официально действовала программа гражданства за инвестиции, позволяющая за деньги быстро получить паспорт этой страны. Эта программа давно закрыта, но время от времени ее отголоски встречаются на просторах Интернета.

Оставить комментарий

