Финский политик: «Реакция России может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не апокалиптической»

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: "Калибры" направят в стратегические силы РФ.

"Калибры" направят в стратегические силы РФ.

Ранее президент России Владимир Путин пригрозил «серьезным, если не ошеломляющим» ответом.

Ответ России на удары Украины западными ракетами может быть беспрецедентным и сокрушительным. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X.

«Какая страна, обладающая более чем 10 тысячами единиц ядерного оружия, потерпит такие атаки на свои города? Почему европейские лидеры стали настолько глупы, что хотят, чтобы дальнобойные ракеты атаковали ядерную державу? Реакция России может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не апокалиптической», — написал он.

Ранее президент России Владимир Путин пригрозил «серьезным, если не ошеломляющим» ответом РФ в случае удара крылатыми ракетами Tomahawk по территории страны. «Пусть они об этом подумают», — сказал он. Глава государства подчеркнул, что диалог всегда будет лучше любой конфронтации, «тем более войны».

Россия заказала 56 крылатых ракет 3М-14С из семейства ракет "Калибр" с ядерной боеголовкой, - передает украинский телеграм-канал "Мілітарний".

Страны ЕС, между тем, не приняли никакого решения по выдаче Украине репарационного кредита за счет замороженных активов рф. Решение перенесли до декабря, - передает Bloomberg.

#война
Оставить комментарий

(4)
  • А
    Антимонетарист
    24-го октября

    Этот политик мог бы и не предупреждать, а шарахнуть как следует. А кто-то нам тут все уши прожужжал, что не сегодня, так завтра он шарахнет! Главное что песня эта уже 35 лет льётся. И что интересно, что такое предупреждение они выдают за угрозу. Не было бы угрозы, то и никто не предупреждал бы!

    2
    1
  • С
    Сарказм
    24-го октября

    Явно очередная консерва на содержании Кремля. Все эти кремлевские коричневые линии были не раз пересечены и не последовало... ничего. Химарсы уже не раз прилетали по приграничью (не говоря уже о Крыме), то же самое ATAСMS, Storm Shadow и прочее. Это не говоря уже про украинские беспилотники и ракеты, которые просто каждый день жгут тылы оккупанта. И чо? Ядерные ракеты тут чем-то кому-то помогли? Любое применение ядерного оружия по стране НАТО вызовет неминуемый ядерный же ответ (В том числе и от типа союзников Китая и и Индии, которым вовсе не улыбается сгореть в ядерном огне из-зе бредней полоумного плешивого деда), а попытки повякать что-то насчет применения тактического ЯО против Украины привели к тому, что кремлевским доходчиво и убедительно объяснили последствия такого шага. И они им не погнравились настолько, что они заткнули на эту тему даже вечно пьяного Медведева.

    2
    9
  • A
    Aleks
    24-го октября

    Да все это пУгалки друг друга,чтобы зарабатывать,потому что видно же по Украине,сколько Путин там нарисовал красных линий и вдруг перейдет самую главную-ядерную?! Да никто ему это не разрешит сделать.. Вова ж такая же марионетка,а в большие шахматы играют совсем другие люди... Многие так верят в Путина ..😂 Я больше верю в Лайтмана и таких какон

    2
    9
  • Д
    Дед
    24-го октября

    А ведь может и шарахнуть ядерной дубиной. И, что ответят европейцы, побегут к Трампу , визжа о 5 статье. А Трамп точно готов, начать уничтожение всего мира?

    16
    2
Читать все комментарии

Видео