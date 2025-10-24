Baltijas balss logotype
Мерц ждет исключений из санкций для бизнеса «Роснефти» в ФРГ 1 472

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Мерц ждет исключений из санкций для бизнеса «Роснефти» в ФРГ
ФОТО: dreamstime

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ожидает, что для "Роснефти" будет сделано исключение из новых санкций США. Речь идет о немецком бизнесе российской компании, который находится под управлением немецкого государства.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) полагает, что для "Роснефти" будет сделано "исключение" из новых санкций США. "Мы обсудим это с американцами", - цитирует слова Мерца в ночь на пятницу, 24 октября, агентство Reuters.

Ранее в тот же день Reuters сообщило, что власти Германии стремятся защитить немецкие дочерние фирмы "Роснефти" от новых санкций США. По этим данным, в ряде банков уже сообщили, что американские санкции могут помешать им вести дела с "дочками" российской нефтяной компании в Германии. В министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили Reuters, что санкции США не должны затронуть немецкий бизнес "Роснефти", так как он находится под государственным управлением.

DW обратилась в министерство с собственным запросом, видят ли там угрозу от санкций США для немецких дочерних фирм "Роснефти".

"Дочками" "Роснефти" в Германии управляет государство

Речь идет о двух немецких фирмах: Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году власти ФРГ лишили "Роснефть" контроля над ними и перевели их под внешнее доверительное управление Федерального агентства по сетям. Право собственности сохранилось за "Роснефтью". В сентябре 2025 года доверительное управление Rosneft Deutschland было вновь продлено еще на год.

На Rosneft Deutschland приходится около 12% мощностей по переработке нефти в Германии. У компании есть доли в трех крупных германских НПЗ: PCK Schwedt в городе Шведт, MiRo в Карлсруэ и Bayernoil в Фобурге-на-Дунае.

Немецких компаний "Роснефти" нет в санкционном списке США

22 октября США ввели санкции против "Роснефти", "Лукойла" и их группы компаний. Всего в списке 28 различных дочерних фирм "Роснефти" и шесть - "Лукойла". При этом ни Rosneft Deutschland, ни RN Refining & Marketing не значатся в перечне Минфина США.

22 октября, за несколько часов до объявления о санкциях США, Великобритания вывела Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing из-под санкций. Благодаря этому с ними теперь могут сотрудничать такие концерны, как британско-нидерландский Shell.

#нефть #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    24-го октября

    Что я и говорил...😀Российские олигархи беднее не будут...Беднее будет российский народ,а капиталисты всегда договорятся.

    3
    0

Видео