Немецкие фирмы потеряют 100 млрд, если активы РФ дадут Киеву

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Немецкие фирмы потеряют 100 млрд, если активы РФ дадут Киеву
ФОТО: pixabay

Передача Украине замороженных в Европе активов РФ приведет к ответным шагам Москвы, заявил глава лоббистской организации "Германо-российская внешнеторговая палата".

Немецкие фирмы могут потерять более 100 млрд евро, ранее инвестированных в Россию, если замороженные в Европе активы РФ передадут Украине. Так считает Маттиас Шепп (Matthias Schepp) - председатель правления Германо-российской внешнеторговой палаты . Она базируется в Москве и лоббирует интересы немецкого бизнеса в России. Позицию Шеппа приводит в четверг, 23 октября, агентство dpa.

"Германия инвестировала в Россию больше, чем любая другая страна. Поэтому она может потерять больше всех от планируемого использования средств российского Центробанка для закупок оружия для Украины", - сказал Шепп. По его оценке, в общей сложности под угрозой находятся немецкие активы на более чем 100 млрд евро.

Шепп: Москва в ответ отберет немецкие активы

Шепп пояснил, что имеет в виду немецкие заводы и компании в России, которые Москвы взяла под внешнее управление и чьи счета в РФ заморозила. Например, немецкой Uniper или Wintershall Dea.

Даже если фирмы ФРГ продали бизнес в России, то обязаны были перечислить вырученные средства на заблокированные российские счета, пояснил Шепп. Доступ к ним ограничен, но формально деньги все еще принадлежат немецким компаниям.

Однако если замороженные в Европе активы РФ передадут Украине, то Москва применит аналогичную меру и национализирует европейские, в частности, немецкие активы в России, прогнозирует Шепп. "То, что эти средства окажутся в казне Кремля, не отвечает интересам Германии и ее налогоплательщиков", - резюмировал он.

#санкции против россии #Германия
