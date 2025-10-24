Baltijas balss logotype
Почему хозяин Белого дома не сумел найти подходов к Кремлю

В мире
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Престиж Дональда Трампа дал очередную трещину.

Престиж Дональда Трампа дал очередную трещину.

Путин отвергает возможное прекращение огня на линии фронта.

Мирный план Трампа по Украине провалился, и Путина это устраивает, - утверждает CNN. Российский диктатор готов тратить больше времени на войну на истощение, стремясь захватить как можно больше украинской территории до начала возможных мирных переговоров.

"Ситуация вокруг российско-американского саммита оказалась подвешенной. Конечно, все может еще измениться, но сегодня прогноз больше негативный. Все идет к отмене мероприятия", - констатирует российский политолог Дмитрий Дризе.

Однако нельзя забывать о политических качелях и козыре Дональда Трампа под названием «непредсказуемость». При всем при этом президент Соединенных Штатов все-таки выступил за прекращение огня и остановку боевых действий по линии соприкосновения. В Москве указанную выше формулу сходу отвергли.

На сегодня предварительная встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио как минимум отложена на определенный срок. Тогда как именно на ней предполагалось согласовать повестку предстоящих переговоров на высшем уровне. Без этого, как нетрудно догадаться, главное мероприятие в Будапеште состояться не может. Таким образом, возникла напряженная пауза. Тем временем 12 лидеров основных стран Европы подписали совместное заявление по украинскому урегулированию. Документ в целом предусматривает заморозку конфликта. Дональд Трамп, со своей стороны, дает понять, что оптимизма не теряет.

Собственно, главный вывод заключается в том, что саммит ради саммита никто проводить не будет. Нужны хоть какие-то согласованные решения, которых на сегодня нет. Но появился более-менее оформленный мирный план Европы и Украины, а также неофициальный российский документ под условным названием «обмен территориями» или по-другому «мир в обмен на Донбасс». Как сблизить позиции сторон на сегодня, непонятно. А это значит, что военный сценарий остается преобладающим.

#мирные переговоры
Видео