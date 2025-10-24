Европейская комиссия (ЕК) планирует предоставить Украине беспроцентный кредит на основе российских замороженных активов до конца 2025 года. Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс в интервью Bloomberg.

«Очень важным решением может стать предоставление "репарационного кредита" на основе замороженных активов, без конфискации, для направления Киеву 150 миллиардов евро, которые могут быть использованы для обороны. Надеюсь, что это произойдет (...). Согласно утвержденной нами дорожной карте, мы также ожидаем, что кредит будет предоставлен Украине уже в конце этого года», — сообщил еврокомиссар.

Как отметил Кубилюс, «важные решения» по этому вопросу лидеры стран — участниц объединения будут принимать на Совете глав государств Европейского союза (ЕС), который будет проходить с 18 по 19 декабря.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что у ЕС нет четкого ответа на вопрос о законности конфискации российских замороженных активов. Он также отметил, что если спросить юристов об этой ситуации, то они дают «разные и непонятные» ответы.