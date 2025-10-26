Baltijas balss logotype
Эксперты: Си Цзиньпин больше других лидеров влияет на проведение мирного саммита

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пекин получает все плюсы от недоговороспособности Москвы и Вашингтона.

Пекин получает все плюсы от недоговороспособности Москвы и Вашингтона.

Теперь Трамп заявляет, что будет пытаться урегулировать вопрос с участием Китая.

Саммит в Будапеште пройдет в ноябре, предсказывает московский китаевед Николай Данилов. "Когда возможна еще не подтвержденная встреча лидеров Китая и США. Особенно если встреча с Си Цзиньпином не произойдет - Трамп еще сильнее станет зависим от влияния позиции России".

Между тем, эксперт Дмитрий Дризе указывает: "Д. Трамп отменил встречу в Будапеште и попытается зайти на мирное урегулирование со стороны Китая; вряд ли это даст какой-либо позитивный результат, но Пекину от этого будет приятно.

Администрация Трампа включила фильтр в виде госсекретаря М. Рубио. Его одного телефонного разговора с С. Лавровым оказалось достаточно для того, чтобы отменить Будапешт, по крайней мере сейчас. Вопрос не в том, как кто поговорил, а в ключевом вопросе – готовности замораживать конфликт по линии боевого соприкосновения. Москва ответила отрицательно и Будапешт сорвался. И тут же приняты санкции США против российских нефтяных компаний и начал действовать 19-й пакет санкций Евросоюза.

Теперь Трамп заявляет, что будет пытаться урегулировать вопрос с участием Пекина и публично делает ставку на общение с Си Цзиньпином. Хотя Москва и Пекин в этом вопросе действуют слаженно, в рамках условленных коридоров возможностей.

Пекин, безусловно, может форсировать завершение конфликта на постсоветском пространстве, но для этого ему нужны очень веские причины. Трампу предложат цену, которая ему будет непосильной. Китай, если опустить важные подробности, устраивает конфликт в нынешней его фазе. Неприемлемой для Пекина является ядерная риторика, однако она не звучит так явно как в 2023-м году. В остальном Китай все скорее устраивает и там не видят особого смысла пытаться надавить на Москву в этом вопросе. Тем более, что эти возможности давления – не стоит переоценивать.

Поэтому и в китайской стороне напористость Трампа вряд ли будет успешной, однако американский президент настойчиво занимается попытками принуждения сторон к миру. Все это напоминает борьбу с мельницами, но Трамп явно не Дон Кихот, а прагматик, который нащупывает свой путь. Для Трампа это стало вызовом, который он принял. Этот психологический момент гораздо важнее чем Нобелевская премия.

Долгое время Трамп не хотел разговаривать с Китаем по поводу постсоветского конфликта, но сейчас согласен. Это то, что нужно Пекину, но на этом этапе договоренности – крайне маловероятны. Поэтому уткнувшись в китайскую стену Трамп снова обратит свои взоры в сторону Кремля. Хотя тот же Рубио и многие другие советуют Трампу снизить свою вовлеченность в постсоветский конфликт. Прежде всего публичную вовлеченность, но не только публичную, но и фактическую".

