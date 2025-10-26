Глава мюнхенского института экономических исследований ifo Клеменс Фуст предупредил о риске "итальянского сценария" для экономики Германии. Он призвал к срочным реформам, чтобы остановить падение благосостояния.

Глава мюнхенского института экономических исследований ifo Клеменс Фуст (Clemens Fuest) предупредил о серьезной угрозе экономического упадка в Германии. "Германия уже много лет находится в состоянии экономического спада. Ситуация стала по-настоящему драматической", - сказал Фуст в интервью еженедельнику Bild am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 26 октября.

Корпоративные инвестиции в ФРГ - на минимуме за 10 лет

Согласно данным ifo, с 2015 года государственные расходы выросли более чем на 25%, а инвестиции со стороны частных компаний - падают с 2021 года и сейчас вернулись на уровень десятилетней давности. Если в 2015-2020 годах два этих показателя примерно совпадали, то сейчас госрасходы на 25 млрд евро выше, чем корпоративные инвестиции. Кроме того, ВВП Германии застыл на уровне 2017-2018 годов и практически не растет.

Фуст подчеркнул, что из-за этого экономическое благополучие Германии находится под прямой угрозой. "Меньше частных инвестиций означает в среднесрочной перспективе меньше роста, меньше налоговых поступлений. И, следовательно, меньше средств для государственных услуг", - пояснил экономист.

По его словам, средний уровень жизни в стране уже давно не растет, что усиливает социальное расслоение. "Многие граждане уже ощущают падение уровня жизни, тогда как у других он растет. Германии грозят "итальянские условия", - предупредил Фуст.

Призыв к реформам и снижению бюрократии в ФРГ

Клеменс Фуст призвал правительство ФРГ до весны 2026 года представить "всеобъемлющую программу реформ", которая выходила бы за рамки коалиционного соглашения. По его словам, такой план должен включать социальные преобразования, включая отмену пенсионного стажа для матерей. "Вместо этого правительство должно последовательно работать над тем, чтобы социальные отчисления больше не росли", - подчеркнул он.

Глава ifo предложил разгрузить компании от избыточной бюрократии - например, отменить требования по отчетности, связанные с выбросами CO₂, цепочками поставок и минимальной зарплатой. "Все это создает лишь затраты, но не приносит пользы", - отметил Фуст. По его оценкам, такие меры могли бы ежегодно приносить экономике Германии до 146 млрд евро дополнительного благосостояния.