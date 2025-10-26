Baltijas balss logotype
Китайские ученые сделали мрачный прогноз о новых катаклизмах 0 361

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Китайские ученые сделали мрачный прогноз о новых катаклизмах
ФОТО: Unsplash

Ученые из Китая предупредили о риске новых мощных землетрясений в Азии.

Китайские учетые из Пекинского агентства по землетрясениям ссделали мрачный прогноз о новый катаклизмах, а именно о мощных землетрясениях, которые произойдут на территории Азии в следующие несколько лет. Результаты их исследования опубликовала газета South China Morning Post.

«В настоящее время регион может вступать в зарождающуюся фазу нового сейсмически активного периода», — цитирует издание научных деятелей из КНР.

После изучения сейсмических данных за 150 лет специалисты сделали вывод, что в будущем разрущительные землетрясения затронут территорию Китая и соседних регионов.

