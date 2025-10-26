Пентагон сообщил о получении $130 млн от анонимного донора, которые предназначены для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих. Представитель ведомства Шон Парнелл подчеркнул, что эта поддержка особенно важна на фоне задержек с выплатами из-за политических разногласий в Конгрессе.

Несмотря на значительную сумму, эксперты отмечают, что ее влияние на общий бюджет Пентагона ограничено: расходы на зарплаты военных измеряются миллиардами долларов.

Как стало известно газете The New York Times, пожертвование сделал Тимоти Меллон - миллиардер-отшельник, финансировавший кампанию Дональда Трампа в 2024 году. Он также известен щедрой поддержкой министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего и связанных с ним антивакцинальных инициатив.

Меллон ведет уединенный образ жизни в Вайоминге, однако в последние годы вложил сотни миллионов долларов в поддержку Трампа и Республиканской партии, став одним из крупнейших частных доноров американской политики.