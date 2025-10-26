Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Миллиардер Тимоти Меллон пожертвовал Пентагону $130 млн на зарплаты военным 1 137

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Миллиардер Тимоти Меллон пожертвовал Пентагону $130 млн на зарплаты военным
ФОТО: pixabay

Пентагон сообщил о получении $130 млн от анонимного донора, которые предназначены для компенсации расходов на зарплаты и льготы военнослужащих. Представитель ведомства Шон Парнелл подчеркнул, что эта поддержка особенно важна на фоне задержек с выплатами из-за политических разногласий в Конгрессе.

Несмотря на значительную сумму, эксперты отмечают, что ее влияние на общий бюджет Пентагона ограничено: расходы на зарплаты военных измеряются миллиардами долларов.

Как стало известно газете The New York Times, пожертвование сделал Тимоти Меллон - миллиардер-отшельник, финансировавший кампанию Дональда Трампа в 2024 году. Он также известен щедрой поддержкой министра здравоохранения Роберта Ф. Кеннеди-младшего и связанных с ним антивакцинальных инициатив.

Меллон ведет уединенный образ жизни в Вайоминге, однако в последние годы вложил сотни миллионов долларов в поддержку Трампа и Республиканской партии, став одним из крупнейших частных доноров американской политики.

Читайте нас также:
#сша #благотворительность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    26-го октября

    При этом Трамп содержит армию наемников ЦАХАЛа,где платят по 8 тыс.долларов в месяц за убийства палестинцев. Представьте себе,Израиль вернулся к наемничеству,потому как евреи не хотят служить в такой армии.Правда наемничеству оплачивается американцами,у которых солдат получает 2300 долларов Представляете,как американская армия любит Израиль,а заодно и Трампа?!😛

    2
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: x.com/LLibertadAvanza
Изображение к статье: x.com/kadmitriev
Изображение к статье: Восточный Тимор стал 11-й страной-членом АСЕАН
Изображение к статье: В аэропорту Вильнюса возобновлены рейсы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Судороги и нелады с давлением: названы 7 главных признаков дефицита магния в организме
Люблю!
Изображение к статье: Пора взрослеть: почему мужчина после 18 продолжает зависеть от мамы и что делать
Люблю!
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Судороги и нелады с давлением: названы 7 главных признаков дефицита магния в организме
Люблю!
Изображение к статье: Пора взрослеть: почему мужчина после 18 продолжает зависеть от мамы и что делать
Люблю!
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео