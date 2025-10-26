Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Орбан назвал цирком запугивание жителей ЕС Россией 0 350

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Орбан назвал цирком запугивание жителей ЕС Россией
ФОТО: Global Look Press

Премьер Венгрии Орбан назвал цирком запугивание жителей ЕС Россией.

Попытка политических элит стран Европейского союза (ЕС) запугивать своих граждан мифической российской угрозой является на деле цирком, который стоит прекратить. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Reuters.

«Они так вводили собственных граждан в заблуждение с этими сказками о том, что придут русские и вот-вот вас всех "сожрут" вечером в Париже или Берлине, что очень трудно вернуться из этого военного психоза и военной риторики в нормальное состояние», — отметил политик.

Глава венгерского правительства также призвал прекратить эскалацию в отношениях с Россией и искать пути для мирного сосуществования.

Ранее Орбан заявил, что в Европе не будет экономического роста, пока идет конфликт на Украине, поскольку европейцы отдают свои деньги Киеву. Об этом он заявил в ходе многотысячного «Марша мира» в поддержку политика, который состоялся 23 октября.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: x.com/LLibertadAvanza
Изображение к статье: x.com/kadmitriev
Изображение к статье: Восточный Тимор стал 11-й страной-членом АСЕАН
Изображение к статье: В аэропорту Вильнюса возобновлены рейсы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Судороги и нелады с давлением: названы 7 главных признаков дефицита магния в организме
Люблю!
Изображение к статье: Пора взрослеть: почему мужчина после 18 продолжает зависеть от мамы и что делать
Люблю!
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews
Изображение к статье: Представлена новая технология удаления космического мусора без физического контакта
Техно
Изображение к статье: В Латгале задержан еще один перевозчик нелегальных мигрантов
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ограбление Лувра: стало известно, от кого похитители драгоценностей получили информацию о системе безопасности
В мире
Изображение к статье: Судороги и нелады с давлением: названы 7 главных признаков дефицита магния в организме
Люблю!
Изображение к статье: Пора взрослеть: почему мужчина после 18 продолжает зависеть от мамы и что делать
Люблю!
Изображение к статье: 3 покупки, которые действительно делают нас счастливее, по мнению психологов
Lifenews

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео