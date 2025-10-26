Baltijas balss logotype
Раскрыты потери ЕС в случае конфискации российских активов 1 4432

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты потери ЕС в случае конфискации российских активов

ЕС может потерять $238 млрд в случае конфискации активов России.

Страны Европейского союза (ЕС) в случае конфискации активов России в рамках выдачи «репарационного кредита» Украине могут лишиться как минимум 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику.

На сегодняшний день у России на счетах бельгийского Euroclear заблокировано активов примерно на 224,5 миллиарда долларов по текущему курсу. Неизвестно, сколько из этих средств принадлежит Банку России. При этом отмечается, что в 2025 году они приносили Euroclear около 90 процентов доходов от всех российских активов, а в 2024-м — менее 80 процентов.

Отмечается, что если эти средства будут конфискованы, то объединение может лишиться 238 миллиардов долларов вложений в российскую экономику.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что у ЕС нет четкого ответа на вопрос о законности конфискации российских замороженных активов. По его словам, страны — члены Евросоюза обязаны гарантировать немедленную компенсацию РФ, если она «когда-либо вернет себе законное право собственности на эти средства».

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    26-го октября

    А чего же не гарантировать. Гарантировать - это завсегда пожалуйста. Вот, только как придут русские и спросят, чего и скоко, сразу все в кусты, я не я и хата не моя, и гарантии давали предыдущие правители, а у нынешних на то золотого запаса нету! Латвия подпишется, у нее долгов, как у дурака махорки, а какая разница сколько не отдавать 50 млрд. или 150 млрд, один хрен нет даже одного. Все украли до нас.

    21
    2

