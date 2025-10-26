Baltijas balss logotype
Страны ЕС поругались из-за российских активов 0 261

В мире
Дата публикации: 26.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Страны ЕС поругались из-за российских активов

Politico: страны ЕС переругались из-за распределения российских активов.

Страны Европейского союза (ЕС), не успев договориться об экспроприации замороженных российских активов, уже переругались из-за их дележа. Об этом сообщает Politico.

«Хотя многие ключевые вопросы, связанные с операцией, еще не согласованы, уже нарастают разногласия по поводу необходимости предоставления условий по кредиту, который будет финансироваться за счет замороженных российских активов. Средства кредита будут направлены как на нужды обороны, так и на поддержку бюджета, но точные сроки пока не обсуждались», — говорится в материале.

Как отмечает издание, европейские страны хотят, чтобы эти деньги «остались в Европе, а не ушли за Атлантический океан». Однако чтобы поддержать свою растущую оборонную промышленность и одновременно помочь Украине, Франция и, в меньшей степени, Германия и Италия поддерживают использование кредита для закупки европейского оружия для Киева. Противоборствующий лагерь, включающий Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии, утверждает, что Украина должна иметь полную свободу действий в расходовании денег в соответствии со своими потребностями.

Читайте нас также:
#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
