Бывший председатель фракции СДПГ в бундестаге Рольф Мютцених признал, что недооценил риски политики сближения Берлина с Москвой. При этом социал-демократ продолжает защищать курс своей партии на разоружение.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге в 2019-2025 годах Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) признал просчеты в подходе тогдашних властей ФРГ к России. "У меня не было плана Б", - сказал Мютцених в интервью журналу Der Spiegel, обнародованном в субботу, 25 октября.

Так политик прокомментировал свои высказывания, сделанные перед началом российского вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Тогда он призывал включить Россию в общеевропейскую систему безопасности.

СДПГ в 2018-2021 годах входила в правящую в ФРГ коалицию как младший партнер консервативного блока ХДС/ХСС Ангелы Меркель. С декабря 2021 года социал-демократы возглавили новое коалиционное правительство.

Мютцених: Были допущены ошибки

Рольф Мютцених подчеркнул, что, говоря о сближении с РФ накануне войны, использовал слово "в перспективе", однако добавил: "Я признаю, что не задумался вовремя, что произойдет, если интеграция России окажется невозможной".

Критически политик высказался и о проекте газопровода "Северный поток - 2", который поддерживали тогдашние власти ФРГ. Отвечая на вопрос, была ли политика Германии в отношении России наивной, Мютцених признал: "Ошибки были допущены. И я себя из этого числа не исключаю".

Правительство ФРГ продолжало защищать "Северный поток - 2" как "частную инициативу" даже после аннексии Крыма в 2014 году, отметил политик. "Конечно, у Германии был свой интерес в этом проекте - экономический, - сказал Мютцених. - Наша промышленность получала выгоду от дешевого российского газа. Почему бы просто не признать, что при капиталистических условиях эти противоречия невозможно разрешить легко?"

Мютцених согласен с недавними словами Меркель

Мютцених согласился с Меркель, которая недавно заявила об отказе стран Восточной Европы продолжать переговоры с РФ накануне вторжения в Украину. "Если восточноевропейские политики сейчас утверждают, что уже тогда не было смысла вести переговоры с Путиным, я бы ответил: понять, безнадежны ли переговоры, можно только после того, как попробуешь. В этом я согласен с Ангелой Меркель", - сказал социал-демократ.

Несмотря на самокритику, Мютцених подчеркнул, что по-прежнему убежден: "Внешняя и оборонная политика - это не только перевооружение и сдерживание". По его словам, этот принцип всегда был основой внешнеполитического курса социал-демократов и должен оставаться таковым.

СДПГ уже признавала ошибки в отношениях с РФ

Ранее руководство СДПГ уже признавало ошибки в собственной политике последних десятилетий в отношении России. С такими словами лидеры партии выступили, в частности, на партийном съезде в декабре 2023 года.

Однако в июне 2025 года Мютцених вместе с депутатом бундестага от СДПГ Ральфом Штегнером (Ralf Stegner) и бывшим председателем СДПГ Норбертом Вальтер-Борьянсом (Norbert Walter-Borjans) подписал внешнеполитический манифест, в котором содержался призыв пересмотреть политику в отношении России и сократить военные расходы.

В документе говорилось, что "милитаристская риторика и масштабные программы перевооружения не делают Германию и Европу безопаснее, а лишь усиливают взаимное восприятие угроз между НАТО и Россией". Авторы манифеста призвали начать постепенное восстановление диалога и сотрудничества с Москвой. Министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius), также представитель СДПГ, назвал этот документ "отказом признавать реальность".