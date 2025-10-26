Туск: Зеленский говорит, что Украина готова воевать еще 2-3 года.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью The Sunday Times раскрыл слова украинского лидера Владимира Зеленского, который сообщил ему, что республика готова воевать еще 2-3 года.

Как указал польский политик, Зеленский понадеялся, что боевые действия не затянутся еще на 10 лет. Сам Туск указал, что не сомневается в выживании Украины как независимого государства.

При этом он призвал европейские страны усилить поддержку Киева. Для этого, по его мнению, следует предоставить Украине доступ к замороженным российским активам.