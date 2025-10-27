Baltijas balss logotype
Госдолгу США спрогнозировали рекордный рост

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Госдолгу США спрогнозировали рекордный рост
ФОТО: Unsplash

МВФ: Госдолг США достигнет 143,4 % от ВВП к 2030 году.

К концу этого десятилетия госдолг США достигнет рекордной отметки и составит 143,4 процента от валового продукта страны. Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на прогноз Международного валютного фонда (МВФ).

В сравнении с текущим показателем американский госдолг через пять лет увеличится почти на 20 процентных пунктов по отношению к национальному ВВП. Для сравнения, к концу 2024-го долговые обязательства страны оценивались в 124 процента от валового продукта.

Таким образом, в обозримом будущем отношение долга США к ВВП приблизится к тем же показателям у самых проблемных в этом отношении европейских стран — Италии и Греции. По итогам прошлого года показатель первой составил 135 процентов к ВВП, а второй — 152 процента. Резкий рост долговой нагрузки на бюджет ранее уже приводил к крупному финансовому кризису в Греции, власти которой в первой половине 2010-х всерьез рассматривали вариант с выходом из зоны евро. Аналогичный кризис в США (если он произойдет) приведет к гораздо более разрушительным последствиям для глобальной экономики ввиду размера американского ВВП и роли доллара в качестве мировой резервной валюты.

Еще одной серьезной проблемой для США в среднесрочной перспективе станет растущий дефицит федерального бюджета, утверждают аналитики фонда. До 2030-го каждый год разница между тратами госказны и поступлениями будет составлять порядка 7 процентов. Это самый высокий показатель среди всех развитых стран, констатировали в МВФ.

Ранее госдолг США впервые в истории превысил отметку в 38 триллионов долларов. Несмотря на неоднократные обещания президента страны Дональда Трампа сократить долговую нагрузку на федеральный бюджет, размер обязательств продолжает расти рекордными темпами. Подобную динамику эксперты объяснили в том числе шатдауном. Представитель Республиканской партии Анна Паулина Луна прогнозировала, что работа ведомств в стране будет нарушена как минимум до конца ноября.

Экс-глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Ханс-Вернер Зинн утверждал, что главной причиной развязывания Трампом торговой войны с большинством стран стало его стремление добиться от внешних кредиторов реструктуризации огромного американского госдолга. Новых условий обслуживания обязательств, отмечал он, можно достичь путем обмена облигаций, срок погашения которых наступает в ближайшее время, на 100-летние облигации со значительно более низкой процентной ставкой. Именно в этом заключается истинная цель ужесточения таможенной политики США, заключил Зинн.

