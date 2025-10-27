Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Индия и Китай возобновили прямые авиарейсы после пятилетнего перерыва 0 37

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Индия и Китай возобновили прямые авиарейсы после пятилетнего перерыва

Прямые авиарейсы между Индией и Китаем возобновлены после пятилетнего перерыва на фоне улучшения отношений между странами.

Первый после перерыва рейс IndiGo 6E 1703 из Калькутты приземлился в китайском городе Гуанчжоу в понедельник, 27 октября. На борту было около 180 пассажиров.

Рейсы между странами были приостановлены в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19 и не возобновлялись после обострения конфликта на спорной территории Гималаев.

Однако в последнее время Индия и Китай постепенно налаживают отношения. В прошлом году страны достигли исторического соглашения по патрулированию границы.

Индийское правительство отметило, что восстановление прямых рейсов "облегчит контакты между людьми" и поможет "постепенной нормализации двусторонних обменов".

По данным OAG, до прекращения рейсов в 2019 году между странами осуществлялось около 2588 регулярных авиаперелетов в год.

На аэродроме в Калькутте сотрудники авиакомпании зажгли масляные лампы в честь возобновления прямых рейсов. Китайский консул Цин Юн назвал этот день "очень важным для индийско-китайских отношений".

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines планирует с 9 ноября запустить рейсы между Шанхаем и Нью-Дели три раза в неделю.

Читайте нас также:
#авиация
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В одной стране Европы потребовали запретить бекон и ветчину
Изображение к статье: Великобритания заключила с Турцией оборонное соглашение
Изображение к статье: Зеленский пригрозил усилить удары по России
Изображение к статье: Они хотят нас дестабилизировать, но конечная цель не ясна - госбезопасность о шарах из Белоруссии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия
Изображение к статье: Роботов-гуманоидов обрекли на провал
Техно
Изображение к статье: МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси
В мире
Изображение к статье: Названы имена пяти кандидатов на должность главы Федрезерва США
Бизнес
Изображение к статье: Многие покупатели направили свои взоры на секонд-хэнды. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: НАТО проведет в Латвии небывалый по масштабам эксперимент
Техно
1
Изображение к статье: Врачи, которым запретили практиковать в Финляндии, работают в Латвии - так можно?
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео