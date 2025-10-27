Прямые авиарейсы между Индией и Китаем возобновлены после пятилетнего перерыва на фоне улучшения отношений между странами.

Первый после перерыва рейс IndiGo 6E 1703 из Калькутты приземлился в китайском городе Гуанчжоу в понедельник, 27 октября. На борту было около 180 пассажиров.

Рейсы между странами были приостановлены в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19 и не возобновлялись после обострения конфликта на спорной территории Гималаев.

Однако в последнее время Индия и Китай постепенно налаживают отношения. В прошлом году страны достигли исторического соглашения по патрулированию границы.

Индийское правительство отметило, что восстановление прямых рейсов "облегчит контакты между людьми" и поможет "постепенной нормализации двусторонних обменов".

По данным OAG, до прекращения рейсов в 2019 году между странами осуществлялось около 2588 регулярных авиаперелетов в год.

На аэродроме в Калькутте сотрудники авиакомпании зажгли масляные лампы в честь возобновления прямых рейсов. Китайский консул Цин Юн назвал этот день "очень важным для индийско-китайских отношений".

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines планирует с 9 ноября запустить рейсы между Шанхаем и Нью-Дели три раза в неделю.