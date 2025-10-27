Baltijas balss logotype
Индия купила рекордный объем нефти у США 0 135

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Индия купила рекордный объем нефти у США
ФОТО: Global Look Press

В октябре Индия закупала у США по 540 тысяч баррелей сырой нефти в сутки.

В октябре 2025 года Индия закупала у США рекордные объемы сырой нефти. Об этом со ссылкой на данные Kpler сообщает The Economic Times.

Ежедневные закупки выросли до 540 тысяч баррелей — максимума с 2022 года. Аналитики ждут, что месяц закроется на уровне около 575 тысяч баррелей в сутки, а в ноябре показатель вырастет до 400-450 тысяч баррелей.

Место крупнейшего поставщика сырья сохранила за собой Россия — страна обеспечивает треть всего импорта в Индию. На втором и третьем местах — Ирак и Саудовская Аравия.

Как заявил аналитик Kpler Сумит Ритолия, увеличение импорта американской нефти можно объяснить ценовой разницей между сортами Brent и WTI и отсутствием спроса со стороны Китая. Таким образом Нью-Дели пытается диверсифицировать источники поставок в сторону от России и ослабить торговую напряженность с администрацией Трампа, добавил эксперт.

На фоне угроз администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции и ужесточить тарифную политику за покупки Индией российской нефти импортеры сырья уже начали пересматривать действующие контракты. Так, крупнейший покупатель энергоресурса из азиатской страны — Reliance Industries — поспешила активнее закупать нефть у альтернативных поставщиков. Подобным образом руководство компании захотело избежать риска вторичных рестрикций со стороны Вашингтона, отмечал Bloomberg.


