Китай отреагировал на крушение истребителя и вертолета США 1 2284

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Китай отреагировал на крушение истребителя и вертолета США

МИД: КНР готова оказать помощь США после инцидентов в Южно-Китайском море.

Китай выразил готовность оказать помощь Соединенным Штатам после крушения истребителя и вертолета Военно-морских сил (ВМС) США в Южно-Китайском море. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, передает Newsweek.

«Если США обратятся с просьбой, Китай предоставит необходимую помощь на гуманитарных основаниях», — сказал он.

При этом китайский дипломат подчеркнул, что военные учения США над Южно-Китайским морем, в результате которых произошли инциденты, являются основной причиной «подрыва регионального мира, стабильности и морской безопасности».

Ранее стало известно, что истребитель F-18 и вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море. Как уточнил Тихоокеанский флот ВМС США, оба воздушных судна упали при проведении плановых операций.

#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • VS
    Vad Sorry
    27-го октября

    Они типо сами падают??? Надо срочно всей Европе скинуться и выкупить их у Америки и подарить Украине сразу

