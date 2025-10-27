По его мнению, решающими в нынешней ситуации стали именно решения США о введении санкций против нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл», поскольку они «бьют по карману» одному из ключевых источников доходов России — нефтяному сектору.

«Ключевой вопрос — насколько твёрдой и последовательной окажется позиция США и последуют ли за заявлениями реальные действия, в том числе в отношении компаний из третьих стран», — подчеркнул исследователь.

По его словам, Россия будет искать способы адаптации и усилит серую торговлю через посредников, в том числе используя так называемый «теневой флот», который уже сегодня обеспечивает значительную часть её нефтяного экспорта, усложняя применение санкций.

Эксперт отметил, что прежняя непоследовательность США, например, в тарифной политике, может побудить участников рынка выжидать и надеяться на нормализацию ситуации.

Астукевичс отметил, что эффект санкций не будет мгновенным, однако создаст дополнительное финансовое давление на российский бюджет. Доходы России от добычи нефти уже снизились, и бюджетные прогнозы на этот год были пересмотрены в сторону понижения. По оценке Астукевичса, первые результаты могут стать заметны только через полгода, если санкции будут реализованы последовательно.

Комментируя потенциальное воздействие санкций, Астукевичс отметил, что «порог боли России пока не достигнут». По его мнению, для Кремля продолжение войны остаётся приоритетом, и страна готова терпеть экономические потери ради её продолжения.

«Тем не менее, в условиях серьёзных экономических потрясений этот расчёт может измениться. Точный уровень «порога боли» Кремля определить сложно, но ясно, что он высок, и эффект санкций должен быть действительно значительным, чтобы его достичь», — заключил он.