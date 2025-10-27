Baltijas balss logotype
Премьер Финляндии ответил на вопрос о скором открытии границ с Россией 0 598

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Финляндии ответил на вопрос о скором открытии границ с Россией
ФОТО: Unsplash

Премьер: открытие границы России и Финляндии возможно в ближайшем будущем.

Открытие границы России и Финляндии возможно в ближайшем будущем. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в интервью телеканалу Yle.

Премьер отметил, что для открытия русско-финской границы Москва должна гарантировать запрет на въезд со стороны России нелегальных мигрантов, как это было десятилетиями до закрытия пропускных пунктов.

Глава финского правительства подчеркнул, что для отмены запрета движения через границу Россия должна заявить о намерении вернуться к прошлой практике, однако со стороны Кремля таких предложений не поступало.

Ранее стало известно, что построенный на границе Финляндии с Россией забор стал туристической достопримечательностью для финнов. Туристы часто хотят посмотреть на забор поближе, из-за чего заходят на закрытую территорию.

