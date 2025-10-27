Отношения президента США Дональда Трампа с американским миллиардером и изобретателем Илоном Маском являются хорошими. Об этом сказал глава государства в ходе пресс-конференции, транслируемой Белым домом.

«Все хорошо с Илоном. Мне нравится Илон. Он мне всегда нравился (...) Он хороший и очень способный парень», — рассказал американский лидер.

Трамп также прокомментировал историю со своей ссорой с Маском, назвав ее «глупым периодом» в жизни миллиардера. По его словам, после совместного посещения панихиды по консервативному активисту Чарли Кирку их отношения начали восстанавливаться.