Трамп раскрыл свои отношения с Маском

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп раскрыл свои отношения с Маском
ФОТО: Global Look Press

Трамп заявил о хороших отношениях с Илоном Маском.

Отношения президента США Дональда Трампа с американским миллиардером и изобретателем Илоном Маском являются хорошими. Об этом сказал глава государства в ходе пресс-конференции, транслируемой Белым домом.

«Все хорошо с Илоном. Мне нравится Илон. Он мне всегда нравился (...) Он хороший и очень способный парень», — рассказал американский лидер.

Трамп также прокомментировал историю со своей ссорой с Маском, назвав ее «глупым периодом» в жизни миллиардера. По его словам, после совместного посещения панихиды по консервативному активисту Чарли Кирку их отношения начали восстанавливаться.

#сша
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

