Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon в рамках сделки. Об этом сообщается в заявлении канцелярии премьер-министра королевства Кира Стармера, опубликованном на официальном правительственном сайте.

«Тысячи квалифицированных рабочих мест в стране будут обеспечены на долгие годы благодаря тому, что Великобритания и Турция подписали сделку на сумму 8 миллиардов фунтов стерлингов, которая включает в себя поставку 20 британских истребителей Eurofighter Typhoon», — отмечается в тексте.

Отмечается, что соглашение поможет укрепить «передовые боевые возможности Турции, усилит мощь Североатлантического альянса в регионе и повысит оперативную совместимость» между военно-воздушными силами (ВВС) Анкары и Лондона.