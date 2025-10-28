Зеленский: украинские войска не будут отходить с позиций для уступок территорий.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут отходить с позиций для того, чтобы уступить территории во время войны с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова передает Reuters.

«Украинские войска не предпримут никаких шагов назад на поле боя, чтобы уступить территорию», — отметило агентство.

В комментариях для журналистов Зеленский также подчеркнул, что Киев готов к перемирию только по линии фронта.