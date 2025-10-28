Baltijas balss logotype
Зеленский жестко высказался о территориальных уступках России

Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский жестко высказался о территориальных уступках России
ФОТО: Global Look Press

Зеленский: украинские войска не будут отходить с позиций для уступок территорий.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не будут отходить с позиций для того, чтобы уступить территории во время войны с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова передает Reuters.

«Украинские войска не предпримут никаких шагов назад на поле боя, чтобы уступить территорию», — отметило агентство.

В комментариях для журналистов Зеленский также подчеркнул, что Киев готов к перемирию только по линии фронта.

#война на украине
Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    28-го октября

    Нет, так нет! Было предложено, следующее предложение только хуже предыдущего, это Путин следит строго.

    29
    2

