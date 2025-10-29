Baltijas balss logotype
Германская газета жалуется на разложение армии Киева 0 2350

В мире
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Импортные плавсредства должны помочь ВСУ.

Импортные плавсредства должны помочь ВСУ.

Старшие офицеры снимаются с французскими бульдогами и оперативными картами, а президент радуется новым ракетам.

Истощение, силовая мобилизация и коррупция - основные причины дезертирства из армии Украины, - пишет Berliner Zeitung.

Основное из статьи:

-С начала войны в Украине возбуждено около 290 тысяч уголовных дел против военнослужащих за СЗЧ.

-Причины бегства из армии - истощение, низкая подготовка, неясные сроки службы, разочарование, слабое командование и утрата доверия к офицерам, чьи приказы нередко приводят к большим потерям.

-Часть новобранцев покидает учебные лагеря или исчезает по дороге к своим подразделениям. Некоторые бегут, узнав, что их направляют на фронт.

-Многие добровольцы сравнивают себя с рабами, прикованными к службе без права на возвращение домой.

-Масштабы дезертирства и уклонения в армии Украины бросают длинную тень на утверждение Зеленского о том, что Украине не нужны солдаты НАТО, а только оружие.

-Запад может продолжать поставлять оружие но скоро может просто не остаться людей, чтобы им пользоваться.

Руководство Украины тем временем возлагает надежды на чудо-оружие. Заказ на ракеты "Фламинго" будет полностью выполнен до конца года, - заявил Зеленский.

fd4767de-6b5e-4a15-b6b9-102d4c0171dc.jpg

Между тем, высокопоставленные офицеры Украины осваивают параллельные статьи заработка. Полковник ВСУ Манько публикует в TikTok фото карт с фронта с грифом "секретно".

ad3d2ed0-ada2-4e9b-a4e6-b73685973f62.jpg

Читайте нас также:
#война на украине
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
