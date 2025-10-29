С 1 января в Словакии вступит в силу ограничение скорости для пешеходов на тротуарах, чтобы снизить риск несчастных случаев, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Согласно поправкам к закону о транспорте, принятым во вторник парламентом, пешеходы, передвигающиеся по тротуарам в населённых пунктах, не должны двигаться быстрее шести километров в час.

Цель ограничения — повысить безопасность на тротуарах, учитывая рост числа происшествий с участием пешеходов и электросамокатов.

Новое ограничение скорости будет касаться как пешеходов, так и людей, передвигающихся по тротуарам на скейтбордах, самокатах и велосипедах.

Многие словаки в социальных сетях шутят над новыми правилами, однако сторонники ограничения считают это разумным шагом, указывая на то, что водители не успевают затормозить, если кто-то неожиданно выбегает на пешеходный переход. Сторонники нововведения также подчёркивают, что пешеходы частично виновны во многих происшествиях с участием электросамокатов.