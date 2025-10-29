Пытаясь заставить Москву прекратить войну в Украине, на прошлой неделе, 22 октября, президент США Дональд Трамп объявил о новых масштабных санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", пишет Diena.

Аналогичные санкции в отношении обеих компаний уже установила Великобритания.

Санкции установлены через день после заявления Трампа о том, что запланированная им ранее встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште откладывается на неопределенный срок. После этого заявления резко выросла цена на нефть - стоимость сырой нефти "Brent" увеличилась на 3,5% - до 64,53 долларов США (54,46 евро) за баррель.

Западные экономисты и международные аналитики отмечают, что новые санкции абсолютно правильны и могут оказать значительное влияние на российскую экономику. Остановят ли они кровавую войну в Украине, неизвестно. Санкции против "Роснефтегаза" и "Лукойла" установлены, поскольку эти компании помогают финансировать "военную машину" Кремля, отметил в своем заявлении министр финансов США Скотт Бессент.

Санкции, введенные Минфином США, предусматривают замораживание активов, принадлежащих "Роснефтегазу" и "Лукойлу" в США. Одновременно американским компаниям и частным лицам запрещается совершать с ними сделки. Меры также включают санкции против десятков дочерних компаний двух упомянутых нефтяных гигантов РФ. Кроме того, США грозят вторичными санкциями иностранным финансовым учреждениям, осуществляющим сделки с "Роснефтью" и "Лукойлом", в том числе банкам, способствующим продажам российской нефти в Китае, Индии и Турции.

Маршалл Биллингсли, экс-чиновник Минфина США, курировавший борьбу с финансированием терроризма, заявил в беседе с "The Guardian", что угроза преследования банков, ведущих бизнес с обоими попавшими под санкции компаниями, является одной из важнейших объявленных мер, так как напрямую затруднит импорт российской сырой нефти.

Директор инициативы по экономическому государственному управлению Центра геоэкономики Атлантического совета ("Atlantic Council") Кимберли Донован также считает, что наиболее эффективной будет угроза вторичных санкций для тех иностранных финансовых учреждений, которые продолжат сотрудничать с "Роснефтью" и "Лукойлом". Донован также отметила, что Минфин США выпустил общую лицензию, которая позволит сократить, но не прекращать сделки с обоими компаниями до 21 ноября. Это достаточно длительный срок, чтобы страны, закупающие большое количество российской нефти, такие как Китай и Индия, решили, прекратят ли они импорт российской нефти или столкнутся с угрозой вторичных санкций США.