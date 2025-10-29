Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп объявил удар по российской нефти 3 2263

В мире
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
Изображение к статье: Трамп объявил удар по российской нефти
ФОТО: пресс-фото

Пытаясь заставить Москву прекратить войну в Украине, на прошлой неделе, 22 октября, президент США Дональд Трамп объявил о новых масштабных санкциях против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", пишет Diena.

Аналогичные санкции в отношении обеих компаний уже установила Великобритания.

Санкции установлены через день после заявления Трампа о том, что запланированная им ранее встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште откладывается на неопределенный срок. После этого заявления резко выросла цена на нефть - стоимость сырой нефти "Brent" увеличилась на 3,5% - до 64,53 долларов США (54,46 евро) за баррель.

Западные экономисты и международные аналитики отмечают, что новые санкции абсолютно правильны и могут оказать значительное влияние на российскую экономику. Остановят ли они кровавую войну в Украине, неизвестно. Санкции против "Роснефтегаза" и "Лукойла" установлены, поскольку эти компании помогают финансировать "военную машину" Кремля, отметил в своем заявлении министр финансов США Скотт Бессент.

Санкции, введенные Минфином США, предусматривают замораживание активов, принадлежащих "Роснефтегазу" и "Лукойлу" в США. Одновременно американским компаниям и частным лицам запрещается совершать с ними сделки. Меры также включают санкции против десятков дочерних компаний двух упомянутых нефтяных гигантов РФ. Кроме того, США грозят вторичными санкциями иностранным финансовым учреждениям, осуществляющим сделки с "Роснефтью" и "Лукойлом", в том числе банкам, способствующим продажам российской нефти в Китае, Индии и Турции.

Маршалл Биллингсли, экс-чиновник Минфина США, курировавший борьбу с финансированием терроризма, заявил в беседе с "The Guardian", что угроза преследования банков, ведущих бизнес с обоими попавшими под санкции компаниями, является одной из важнейших объявленных мер, так как напрямую затруднит импорт российской сырой нефти.

Директор инициативы по экономическому государственному управлению Центра геоэкономики Атлантического совета ("Atlantic Council") Кимберли Донован также считает, что наиболее эффективной будет угроза вторичных санкций для тех иностранных финансовых учреждений, которые продолжат сотрудничать с "Роснефтью" и "Лукойлом". Донован также отметила, что Минфин США выпустил общую лицензию, которая позволит сократить, но не прекращать сделки с обоими компаниями до 21 ноября. Это достаточно длительный срок, чтобы страны, закупающие большое количество российской нефти, такие как Китай и Индия, решили, прекратят ли они импорт российской нефти или столкнутся с угрозой вторичных санкций США.

Читайте нас также:
#санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
1
1
0
2

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    29-го октября

    Миллер,Глава ,,Газпрома,,обратился к россиянам за помощью ,чтобы они помогли спасти,,национальную,,компанию😀 Сказал,что жирные годы прошли и россияне должны теперь делиться с ,,Газпромом,,😀 Видели бы вы комментарии россиян. Значит скоро следующие олигархи,которые жили припеваючи и что то с россиянами не сильно делились,вернее не делились совсем,запоют,что надо бы помочь бедным олигархам из списков Форбс... Наглость,не знающая границ..👽😈

    0
    2
  • З
    Злой
    29-го октября

    Наверно тот факт что он снялся в одном фильме с Макалеем Калкином в одном фильме помутил его разум.

    7
    1
  • З
    Злой
    29-го октября

    Я бы все-таки посоветовал ему обратиться к психиатру

    8
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Украинские беженцы довольны жизнью в ФРГ меньше, чем выходцы из других восточноевропейских стран
Изображение к статье: Живущего в Латвии издателя «Медузы» объявили в розыск
Изображение к статье: Сбить дрон: как могут помочь НАТО балтийские стартапы
Изображение к статье: Советник президента Литвы не в курсе, что США выводит из страны военных

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: 3I/ATLAS, чьё сближение с Землёй ожидается 19 декабря -комета или инопланетный корабль?
Техно
1
Изображение к статье: В Индии запустят производство пассажирских самолетов – российских
Техно
Изображение к статье: ЕС заключил с Украиной новое соглашение по сельскому хозяйству
В мире
Изображение к статье: Гражданство Латвии: хочу – даю, хочу – назад заберу. В Сейме вспомнили про самого богатого гражданина ЛР Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Дефицит микросхем в автопроме Европы стал критическим: конвейеры на грани остановки – ACEA
Техно
Изображение к статье: Правительство доживает последние дни? «Прогрессивные» рисуют мрачный сценарий Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео