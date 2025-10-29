Более половины украинцев, приехавших в ФРГ из-за войны, "менее довольны" жизнью в этой стране. Среди женщин и пожилых показатели удовлетворенности пребыванием в Германии особенно низкие.

Удовлетворенность жизнью в Германии у находящихся в этой стране украинцев, спасающихся от войны, является относительно низкой, и она ниже, чем у приезжих из других восточноевропейских стран. Об этом говорят результаты социологического исследования Федеральный институт демографических исследований (BiB), обнародованные в среду, 29 октября.

Отмечается, что украинские беженцы на данный момент представляют собой самую крупную группу населения Германии со статусом "ищущие защиту". При этом уровень удовлетворенности жизнью составляет у них 6,3 по шкале от 0 до 10 баллов. Для сравнения: у других иммигрантов из Восточной Европы этот показатель достигает в среднем 7,2. "Однако эта группа в среднем живет в Германии дольше (чем бежавшие от войны украинцы. - Ред.) и, таким образом, в текущий момент не имеет опыта, связанного с войной и беженством", - оговаривается в документе.

Уровень от 0 до 6 оценивается в исследовании как "менее довольны", от 7 до 8 - "довольны", а от 9 до 10 - "очень довольны".

Удовлетворенность жизнью в Германии у украинских беженцев выросла Между тем уровень удовлетворенностью жизнью в Германии у украинцев с 2022 по 2023 год несколько повысился. Если в 2022 году, вскоре после их прибытия в ФРГ, он составлял 5,9 балла, то летом 2023 года этот показатель достиг в среднем 6,3.

"Повышение уровня удовлетворенности жизнью может быть связано с разными факторами, например с овладением немецким языком, которое позволяет расширить участие в общественной жизни, переездом из общежития в частное жилье или началом работы", - полагают авторы.

Более половины беженцев из Украины в ФРГ "менее довольны" своей жизнью

В процентном соотношении среди опрошенных украинцев доля "менее довольных" жизнью в Германии, по данным на 2023 год, составляет 51,4%, доля "довольных" - 38,3%, а "очень довольных" - 10,2%. В возрастной категории до 50 лет эти показатели распределяются так: 48,4% - "менее довольны", 40,8% - "довольны" и 10,9% - "очень довольны". В категории старше 50 лет: 60,0% - "менее довольны", 31,6% - "довольны" и 8,5% - "очень довольны".

Беженки из Украины менее довольны жизнью в Германии, чем мужчины

В то же время, как показывает исследование, среди украинских женщин уровень удовлетворенности жизнью в ФРГ на 0,3% ниже, чем у мужчин. Доля украинских мужчин, "очень довольных" жизнью в Германии, составляет 13%. Этот показатель значительно ниже, чем среди населения без миграционных корней, указывают авторы.

По их данным, уровень удовлетворенностью жизни в Германии особенно низок у украинцев, приехавших сюда без партнера или не имеющих партнера. При этом те, кто проживает с малолетними детьми, более довольны жизнью в ФРГ, чем опрошенные без детей. Бежавшие от войны украинцы, хорошо говорящие по-немецки, а также те, кто не живет здесь в общежитиях, также демонстрируют высокий уровень удовлетворенностью жизнью, говорится в исследовании.