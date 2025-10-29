Baltijas balss logotype
В словенском городе тысячи людей протестуют после нападения, обвинения в котором выдвинуты ромам 0 727

В мире
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В словенском городе тысячи людей протестуют после нападения, обвинения в котором выдвинуты ромам
ФОТО: twitter

В южном словенском городе Ново-Место во вторник тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием «радикальных» действий со стороны правительства для обеспечения безопасности в регионе после гибели мужчины в результате нападения, в котором обвиняют представителя ромского меньшинства, пишет LETA со ссылкой на AFP.

За последний год в Ново-Место усилилось напряжение в отношениях с ромской общиной на фоне роста преступности и насилия, в которых часто обвиняется это меньшинство.

В центре города собрались несколько тысяч демонстрантов. Многие из них были одеты в чёрные футболки с надписью «Мы все Ацо» — в память о 48-летнем жителе Любляны Алеше Шутаре, известном как диджей Aco, который погиб в результате субботнего нападения.

Демонстрацию объявил мэр Ново-Место Грегор Мацеони, и по городу были развешаны фотографии Алеша Шутары.

Протестующие призвали либерального премьер-министра Роберта Голоба реализовать «радикальные меры» для восстановления безопасности. Такие меры были обещаны после смертельного нападения, которое привело к отставке министра внутренних дел Боштяна Поклукара и министра юстиции Андреи Катич в воскресенье.

Член Совета ромов Словении Дарко Рудаш осудил нападение, но при этом заявил, что подобные меры «только усилят антиромские настроения».

Рудаш обвинил местные власти в том, что они не обеспечивают для ромов надлежащих условий жизни, и добавил, что в других регионах, где власти проявили больше понимания, подобные инциденты случаются крайне редко.

По данным Совета ромов, в Словении проживает около 15 000 ромов. Многие из них живут примерно в 100 поселениях, и лишь треть имеет доступ к базовой инфраструктуре, такой как водоснабжение и электроснабжение.

Премьер-министр Голоб объявил о направлении дополнительных сил полиции, включая подразделения по подавлению беспорядков, в город Ново-Место и регион Доленьска. Он также осудил многолетнее игнорирование проблем ромского меньшинства и пообещал дополнительные социальные программы для их интеграции.

#словения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

