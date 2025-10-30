Baltijas balss logotype
По подозрению в причастности к краже из Лувра задержаны ещё пять человек 0 270

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: По подозрению в причастности к краже из Лувра задержаны ещё пять человек
ФОТО: Unsplash

Французская полиция задержала ещё пятерых человек, включая главного подозреваемого, в связи с совершённой в этом месяце кражей ювелирных изделий из Лувра, сообщила в четверг прокурор Парижа Лора Беко, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«Он находился у нас на виду», — сказала Беко о главном подозреваемом, добавив, что ни одно из похищенных драгоценностей пока не найдено.

По её словам, ДНК-доказательства связывают главного подозреваемого с кражей. Он был одним из четырёх участников группы, которая 19 октября совершила ограбление.

«Что касается остальных лиц, находящихся под стражей, это люди, которые могут предоставить нам информацию о ходе событий», — добавила прокурор, отметив, что пока рано раскрывать дополнительные сведения о подозреваемых.

Пятеро человек были задержаны в среду в Париже и его окрестностях.

Двум задержанным в субботу подозреваемым в среду были предъявлены обвинения в краже и участии в преступном сговоре после того, как они частично признали вину, сообщили в прокуратуре. Суд назначил им предварительное заключение.

19 октября преступники в масках ворвались в Лувр и похитили девять экспонатов из императорской коллекции, включая украшения, принадлежавшие Наполеону и его супруге Жозефине. Стоимость украденных драгоценностей оценивается в 88 миллионов евро.

Через неделю французские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых по делу о краже.

Один из них был задержан в аэропорту Шарля де Голля в Париже перед посадкой на самолёт, направлявшийся в Алжир.

Второго задержали в департаменте Сен-Сен-Дени.

#франция #ограбление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
