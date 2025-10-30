Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в южнокорейском Пусане заявили, что хотят углубить партнерство между их странами, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены преодолеть разногласия между их странами и углубить партнерство Вашингтона и Пекина. Об этом оба политика заявили перед началом переговоров в южнокорейском Пусане в четверг, 30 октября.

Трамп: Китай и США уже во многом согласны

Трамп назвал Си "давним другом" и "великим лидером великой страны". Он выразил надежду на то, что между США и Китаем установятся "фантастические отношения на долгое время".

"У нас будут определенные дискуссии. Думаю, мы уже согласились по многим вещам и прямо сейчас согласимся по еще большему их числу", - сказал президент США.

Си: Китай и США должны быть друзьями

"Это нормально, что между двумя крупнейшими экономиками мира время от времени возникают трения", - заявил в свою очередь Си Цзиньпин, отметив, что "Китай и США должны быть партнерами и друзьями". "Я всегда верю, что развитие Китая идет рука об руку с Вашим видением сделать Америку снова великой", - продолжил Си.

Он добавил, что на днях состоялись переговоры делегаций США и Китая в области экономики и торговли. "Они достигли базового консенсуса по решению наших основных проблем", - заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин поблагодарил Трампа за его вклад в прекращение огня в секторе Газа и урегулирование конфликта между Таиландом и Камбоджей. Си добавил, что Пекин также стремится к миру в различных регионах по всему миру.

Лидеры США и Китая не стали отвечать на вопросы журналистов. Сразу после вступительных речей началась закрытая часть переговоров.

DW