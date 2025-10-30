Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп и Си встретились 1 1628

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
Deutsche Welle
ФОТО: Youtube

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в южнокорейском Пусане заявили, что хотят углубить партнерство между их странами, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин намерены преодолеть разногласия между их странами и углубить партнерство Вашингтона и Пекина. Об этом оба политика заявили перед началом переговоров в южнокорейском Пусане в четверг, 30 октября.

Трамп: Китай и США уже во многом согласны

Трамп назвал Си "давним другом" и "великим лидером великой страны". Он выразил надежду на то, что между США и Китаем установятся "фантастические отношения на долгое время".

"У нас будут определенные дискуссии. Думаю, мы уже согласились по многим вещам и прямо сейчас согласимся по еще большему их числу", - сказал президент США.

Си: Китай и США должны быть друзьями

"Это нормально, что между двумя крупнейшими экономиками мира время от времени возникают трения", - заявил в свою очередь Си Цзиньпин, отметив, что "Китай и США должны быть партнерами и друзьями". "Я всегда верю, что развитие Китая идет рука об руку с Вашим видением сделать Америку снова великой", - продолжил Си.

Он добавил, что на днях состоялись переговоры делегаций США и Китая в области экономики и торговли. "Они достигли базового консенсуса по решению наших основных проблем", - заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин поблагодарил Трампа за его вклад в прекращение огня в секторе Газа и урегулирование конфликта между Таиландом и Камбоджей. Си добавил, что Пекин также стремится к миру в различных регионах по всему миру.

Лидеры США и Китая не стали отвечать на вопросы журналистов. Сразу после вступительных речей началась закрытая часть переговоров.

DW

Читайте нас также:
#сша #китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    30-го октября

    А российские пропага...ндоны вдували россиянам,что Китай-друг,что мы с Китаем не разлей вода,забыв упомянуть,что просто отдали на откуп Китаю весь Дальний Восток и даже воду из Байкала продают в Китай,разбазаривая и продавая Россию по лешевке. Китай просто использовал Путина,которого никогда не любил и все эти встречи-это показуха и восточная хитрость. Обуть врага Сталина-это ж счастье.Неужели Путин и окружение думали,что Си забыл заветы Мао,который Хрущева ненавидел после пленума,где он оболгал Сталина,что уже доказано российскими историками и Спициным в том числе . Красавцы китайцы ...Жаль ,что страдает опять простой русский народ как и в 20 е годы прошлого столетия,но может история повторится и троцкистов снова расстреляют и сгноят в лагерях?!Хотелось бы верить.😭

    9
    18

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Страну ЕС хотят наказать за то, что она утвердила только два пола – мужской и женский
Изображение к статье: На Ямайке подсчитали количество погибших в результате урагана «Мелисса»
Изображение к статье: Из-за метеозондов вильнюсский аэропорт вновь приостановил работу
Изображение к статье: Король Чарльз III лишит принца Эндрю оставшихся титулов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: Какой будет погода в выходные дни в Латвии? Синоптики дали прогноз
Наша Латвия
Изображение к статье: 7 фраз, которые умеют завоевывать сердце мужчины
Люблю!
Изображение к статье: 8 приемов, которые мгновенно сделают интерьер спальни дороже
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео