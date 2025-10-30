Baltijas balss logotype
Виктор Орбан формирует антиукраинский альянс Центральной Европы 0 560

В мире
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
К лидерам Венгрии и Словакии может присоединиться премьер Сербии.

К лидерам Венгрии и Словакии может присоединиться премьер Сербии.

По его мнению, европейские лидеры должны были бы вступить в прямой контакт с Россией.

Politico со ссылкой на главного политического советника венгерского премьер-министра Балаша Орбана написала, что Орбан надеется объединиться с победившим недавно на парламентских выборах в Чехии Андреем Бабишем, а также со словацким премьер-министром Робертом Фицо, чтобы согласовывать позиции перед встречами лидеров ЕС, а также проводить предварительные консультации перед саммитами.

По данным издания, создание такого объединения может существенно затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украине.

С начала 90-х существовал похожий альянс, который назывался «Вышеградская четверка», или V4. В группу входили Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Однако альянс распался после начала специальной военной операции на Украине из-за того, что Польша не разделяет позицию по конфликту с остальными странами. В дальнейшем все страны альянса стали членами ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией об окончании войны должны подписать именно в Будапеште. Такое заявление он сделал в интервью венгерскому изданию Index.

По мнению Орбана, Будапештский мирный саммит все же состоится, но когда именно - политик не смог ответить. Он заявил, что мира между Россией и Украиной можно достичь только при участии внешних сил.

Премьер Венгрии добавил, что "кто-то" должен договориться о мире с россиянами - США или Европа. При этом, Орбан отметил, что Европа якобы не хочет вести переговоры с Россией и он назвал это большой ошибкой.

"Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы ведут переговоры и они будут решать будущее Украины, вопросы безопасности Европы в соглашении с россиянами. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать", - сказал Орбан.

По его мнению, европейские лидеры должны были бы вступить в прямой контакт с Россией, начать переговоры, добиться подписания российско-европейского соглашения по европейской системе безопасности, а также относительно будущего Украины.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен уже на следующей неделе встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что политики собираются обсудить введение американских санкций против российской нефти. Сийярто отметил, что встреча Орбана и Трампа состоится в Вашингтоне во второй половине следующей недели, но точной даты он не озвучил.

