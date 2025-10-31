Baltijas balss logotype
МИД Израиля заручился поддержкой страны-члена ЕС и НАТО 1 240

В мире
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Гидеон Саар и Илие Баложан.

Гидеон Саар и Илие Баложан.

"ХАМАС не выполняет своих обязательств, и мы опасаемся, что террористы также попытаются уклониться от разоружения".

Глава МИД Израиля Гидеон Саар встретился в Бухаресте с премьер-министром Румынии Илие Боложаном и обсудил с ним двусторонние отношения между странами и ситуацию в секторе Газа. Саар поблагодарил премьер-министра за поддержку еврейской общины Румынии и за дружеские отношения между Румынией и Израилем.

Министр подробно рассказал о нарушениях со стороны ХАМАСа требования вернуть тела погибших заложников, и показал премьер-министру видеозапись, на которой боевики ХАМАС бросают останки тела с высоты, закапывают их, а затем вызывают Красный Крест и инсценируют «обнаружение» тела заложника.

Саар подчеркнул: «ХАМАС отказывается передать 13 тел заложников, нарушая условия "плана Трампа"... Они вернули фрагменты тела погибшего, останки которого уже находятся в Израиле. ХАМАС не выполняет своих обязательств, и мы опасаемся, что террористы также попытаются уклониться от разоружения, хотя это часть плана Трампа. Израиль решительно настроен достичь своих целей и обеспечить полное разоружение ХАМАСа».

Как известно, Нетаниягу поручил военному руководству немедленно нанести мощные удары по сектору Газа.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар также написал в своем телеграм-канале:

«Рад встрече с президентом Румынии Никушором Даном для приятной и содержательной личной беседы. Мы пришли к общему мнению о стремлении укреплять стратегические и экономические отношения между Израилем и Румынией. Я изложил президенту позицию Израиля относительно плана Трампа в секторе Газа. Я подчеркнул серьёзные нарушения со стороны ХАМАС и его постыдную игру с телами убитых заложников, которых он всё ещё удерживает. Мы также обсудили Иран, войну на Украине и наше стремление к расширению круга мира и нормализации на Ближнем Востоке. Израиль и Румыния — давние друзья, и я намерен продолжать работать над укреплением и углублением этой дружбы!»

#израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Один еврей заручился поддержкой другого еврея при общем интересе.Что тут такого?!

