Нидерланды вновь погрузились в политическую неопределенность

В мире
Дата публикации: 01.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Идиллические пейзажи лишь подчеркивают, что страна - уже не та.

Идиллические пейзажи лишь подчеркивают, что страна - уже не та.

Перспектива ультраправых в правительстве остается неясной.

Избирательный совет Нидерландов должен официально подтвердить результаты, но это произойдет в конце следующей недели.

Левоцентристская партия "Демократы 66" и ультраправая Партия свободы получат по 26 мандатов из 150 в Палате представителей по итогам парламентских выборов в Нидерландах. Такой прогноз опубликовало агенство ANP после подсчета 98% голосов.

Это означает, что ни одна из партий не получает абсолютного большинства. По нидерландской системе, для формирования правительства партиям необходимо создать коалицию из как минимум 76 мест.

По последним данным, явка составила 78.4%, чуть выше чем на выборах в 2023 году.

По последним данным, явка составила 78.4%, чуть выше чем на выборах в 2023 году.

Левоцентристская партия "Демократы 66" во главе с Робом Йеттеном практически утроила свой результат. На прошлых выборах 2023 года ультраправая Партия свободы Герта Вилдерса одержала убедительную победу, получив 37 мест, за ней следовала партия "Зеленые левые — Партия труда" и консервативная Народная партия за свободу и демократию, получившие 25 и 20 мест соответственно.

По прогнозам, на этот раз Народная партия за свободу и демократию получит 23 места, а "Зеленые левые — Партия труда" — 20 мест.

Партия Христианско-демократический призыв во главе с Анри Ботенбалем, популярным претендентом на пост премьер-министра, может получить 19 мест.

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс вновь провел активную кампанию по ограничению нелегальной иммиграции, что привело к его победе в 2023 году.

Предыдущая коалиция распалась как раз из-за того, что другие партии не поддержали жесткие антимиграционные предложения ультраправых, и были объявлены внеочередные выборы.

Другие более мелкие ультраправые партии также добились значительных успехов: JA21, может получить не одно, а девять мест, а Форум за демократию получит шесть мест, а не три.

Однако перспектива роли ультраправых в правительстве остается неясной.

Ранее "Демократы 66", "Зеленые левые — Партия труда", Христианско-демократический призыв и Народная партия за свободу и демократию исключили возможность сотрудничества с ультраправыми, заявив, что решение разрушить коалицию подчеркивает, что Герт Вилдерс — ненадежный партнер.

Лидер ультраправых, в свою очередь, обвиняет другие партии в том, что они помешали его планам.

#нидерланды
