Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп заинтриговал заявлением о «вечном мире» после встречи с Си Цзиньпином 2 256

В мире
Дата публикации: 02.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп заинтриговал заявлением о «вечном мире» после встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сделал многозначительное заявление после встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, отметив, что она "приведет к вечному миру".

В сообщении в соцсети Truth Social Трамп также назвал эту встречу "замечательной для обеих сторон".

"Моя встреча на уровне G2 с президентом Си Цзиньпином из Китая была замечательной для обеих наших стран. Она приведет к вечному миру и успеху. Пусть Бог благословит как Китай, так и США", - написал американский президент.

Термин "G2", который использовал Трамп, означает формат тесного партнерства между США и Китаем. Этот термин еще в 2005 году предложили американские экономисты для описания возможного сотрудничества двух ведущих экономик мира.

Встреча Трампа и Си

Встреча лидеров США и Китая прошла 30 октября 2025 года в Пусане и длилась 1 час 40 минут.

После встречи политиков в заявлении правительства Китая указывалось, что у двух стран есть "хорошие перспективы для сотрудничества". В частности, вопрос по редкоземельным металлам удалось "урегулировать".

Трамп оценил встречу "на 12 из 10", а также сообщил, что в апреле следующего года он планирует посетить Китай, а Цзиньпин может впоследствии посетить США.

Также Трамп и Си обсудили войну в Украине. Трамп заявил, что лидер Китая "поможет нам в вопросе Украины".

"Мы долго говорили с Си об Украине. Мы будем работать вместе, чтобы что-то сделать", - отметил он.

×
Читайте нас также:
#Дональд Трамп #Си Цзиньпин
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео