Согласно заключению Министерства обороны, которое было утверждено кабинетом министров на прошлой неделе, в соответствии с действующим правовым регулированием эта информация и данные о лицах, её предоставивших, считаются государственной тайной.

«Цели и задачи предлагаемого правового регулирования, а также причины, побудившие к разработке законопроекта, неясны», — заявляет Минобороны.

По мнению министерства, неясно, «какую дополнительную ценность будет иметь предлагаемое регулирование в сферах государственной и общественной безопасности, предотвращения и расследования правонарушений или в других областях».

В заключении говорится, что предлагаемые поправки позволят публиковать данные о бывших сотрудниках КГБ, сознавшихся в сотрудничестве с КГБ, а раскрытие такой информации создаст возможности для служб враждебных государств выявлять лиц, не признавшихся в сотрудничестве со спецслужбами СССР, и использовать эту информацию в своих целях.

По мнению министерства, одобрение проектов Жямайтайтиса и Анушаускаса будет означать возможность обнародования сведений, считающихся государственной тайной и в настоящее время засекреченных на 75 лет, хотя с момента их засекречивания не прошло 30 лет.

По мнению Минобороны, сознавшиеся лица могли связывать своё решение сделать признание органам независимой Литвы в своей работе в советских структурах с обещанием засекретить данные о них, что означало бы отступление государства от ранее принятых обязательств.

«Такие изменения могут быть объективно расценены как не соответствующие конституционным принципам защиты законных ожиданий, правовой определённости и правовой безопасности и могут негативно повлиять на доверие общества к государству и его правовой системе», — говорится в заключении.

Как сообщало агентство BNS, Сейм одобрил проекты Анушаускаса и Жемайтайтиса после их внесения.

Поправки, внесенные лидером «Рассвета Нямунаса», направлены на установление рассекречивания известных государству как сотрудничавшие с советскими структурами политиков, государственных должностных лиц и служащих, судей, военнослужащих, руководителей государственных и муниципальных предприятий и общественных учреждений, членов политических партий и журналистов.

Поправки Анушаускаса предполагают, что после окончания срока засекречивания «порядок использования информации и данных о них (сотрудниках КГБ – BNS) устанавливается уполномоченными правительством ведомствами».

Согласно проекту Анушаускаса, для лиц, добровольно признавшимся в тайном сотрудничестве со спецслужбами СССР, не останется ​​75-летней гарантия секретности, предусмотренной в настоящее время законом, останется 30-летний срок секретности.

Действующий закон, вступивший в силу в 2000 году, позволяет бывшим сотрудникам КГБ и других советских спецслужб, а также их секретным сотрудникам сделать признание и зарегистрироваться в специальной комиссии. Взамен данные бывших секретных сотрудников КГБ, сделавших признание, засекречиваются на 15 лет.

В связи с приближением этого срока в июне 2015 года Сейм принял поправку, согласно которой данные о сделавших признание бывших сотрудниках КГБ будут засекречены на 75 лет.

Однако даже действующая правовая норма не гарантирует абсолютной секретности бывшим сотрудникам КГБ.

Если такое лицо баллотируется на пост президента, члена Сейма, члена правительства, муниципальных советов, судьи и прокурора или назначается на эти должности, его признание перестает считаться государственной тайной – такой факт биографии должен быть обнародован.

Возможность признаться в сотрудничестве с КГБ в прошлом существовала и раньше, это можно было сделать Временной комиссии Верховного Совета в 1991–1992 годах.

После объявления крайнего срока для добровольных признаний 1589 человек признались Люстрационной комиссии в сотрудничестве со спецслужбами СССР.

Ранее в Сейме было зарегистрировано несколько поправок к закону, направленных на рассекречивание фамилий сделавших признание бывших сотрудников КГБ, но они не были одобрены.