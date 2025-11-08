США решили, что делать с Венгрией и ее покупкой российских нефти и газа

Дата публикации: 08.11.2025
Президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в пятницу в Белом доме принял решение на один год не применять к Венгрии санкции за покупку российской нефти и газа, пишет LETA со ссылкой на AFP.

В октябре Трамп ввёл санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла», указав причиной отказ главы РФ Владимира Путина прекратить войну в Украине.

Трамп призвал европейские страны прекратить закупки российской нефти, которые финансируют российскую военную машину, однако Орбан воспользовался своим первым визитом в Белый дом с момента возвращения Трампа к власти, чтобы добиться для Венгрии исключения.

Во время встречи Трампа и Орбана, на которой они хвалили друг друга, Трамп заявил, что рассматривает возможность предоставления Венгрии исключения, поскольку страна из-за своего географического положения зависит от поставок российской нефти и газа.

«Мы рассматриваем это, потому что им очень сложно получать нефть и газ из других регионов. Как вы знаете, у них нет такого преимущества, как море», — сказал Трамп журналистам на встрече с Орбаном.

Орбан объяснил Трампу, какие последствия для венгерского народа и экономики Венгрии имел бы отказ от российской нефти и газа.

«Они поставляются нам по трубопроводу. Трубопровод — это не идеологический или политический вопрос. Это физическая реальность, потому что у нас нет портов», — пояснил Орбан.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи заявил, что Вашингтон предоставил Венгрии «полное и неограниченное исключение из санкций против [российской] нефти и газа».

Однако, как сообщила агентству AFP представитель администрации Белого дома, исключение предоставлено только на один год.

В свою очередь, Венгрия обязалась закупить у США сжиженный природный газ на сумму около 600 миллионов долларов, сообщила эта же представитель.

#США #нефть #газ #санкции против России #Венгрия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
