Эстонские женщины оказались воинственнее мужчин 2 241

В мире
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Армия Эстонии (Estonian Defence Forces)

Фото: Армия Эстонии (Estonian Defence Forces)

ERR: среди срочников в Эстонии женщины более мотивированы продолжать служить в армии.

Женщины, проходящие срочную службу в эстонской армии, проявляют большую мотивацию продолжать военную карьеру, чем мужчины. Об этом сообщает ERR со ссылкой на исследование Центра совершенствования и стратегической устойчивости.

По данным исследования, только пять процентов мужчин-срочников хотят оставаться в армии. При этом половина женщин-срочников изъявляет желание продолжать служить. Капитан-майор Сигрид Аас рассказала, что так как для женщин военная служба добровольна, на нее попадают те, кто с самого начала готов к карьере кадрового военного.

Она добавила, что каждый год на срочную службу в Эстонии поступает около сорока женщин, что составляет примерно один процент от общего числа служащих. Тем не менее именно среди них чаще встречается желание продолжить службу и строить карьеру в армии.

Читайте нас также:
#Эстония
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    По исследованию учёных,женщины не воспринимают оружие как угрозу,поэтому они воинственные. А если на них нападут самураи с мечами ,то они впадут в ступор,потому они боятся только колющего оружия,потому как с ним иногда имеют дело на кухне...😀

    1
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    10-го ноября

    У эстонских женщин "огромный" выбор работы. А в армии хоть что-то платят. Да и не нужны Эстонии их женщины, не нужны.

    5
    1

