Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Несмотря на санкции: Индия захотела укрепить торговые связи с Россией 1 313

В мире
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Несмотря на санкции: Индия захотела укрепить торговые связи с Россией
ФОТО: Youtube

Россию посетит большая делегация представителей индийского машиностроения. Несмотря на санкции ЕС и США, Индия намерена укрепить экономические отношения с Россией.

Во вторник, 11 ноября, в Россию с четырехдневным визитом отправится большая делегация индийских экспортеров. Об этом сообщило издание Economic Times (ET).

Отмечается, что эта поездка является частью усилий Нью-Дели по освоению новых экспортных рынков на фоне резкого повышения пошлин президентом США Дональдом Трампом. В состав делегации войдут более 20 представителей машиностроительного сектора, на который приходится почти пятая часть всего индийского товарного экспорта.

По словам главы делегации, президента Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Субхаша Чандера Ралхана, Россия — важный деловой партнер Индии. И большим потенциалом для развития этого сотрудничества располагают сегменты машиностроения и инструментальной промышленности.

«Экспорт нашей машиностроительной продукции в Россию быстро растет и, как ожидается, достигнет 1,75 миллиарда долларов в этом году», — сказал Ралхан.

В связи с этим отмечается, что экспорт машиностроительной продукции в США снизился в сентябре на 9,4 процента в годовом исчислении до 1,4 миллиарда долларов. Общий объем экспорта в США упал до 5,4 миллиарда долларов, хотя в августе речь шла о 6,9 миллиарда.

По словам российских дипломатов, Индия продолжает импортировать российскую нефть, что противоречит недавним высказываниям Трампа о том, что эти поставки якобы почти полностью прекратились, пишут западные СМИ.

Читайте нас также:
#Индия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • 10-го ноября

    люди просто зарабатывают деньги пока другие стоят в сторонке

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство Украины не выразило никакой благодарности США за наши усилия - Трамп
Изображение к статье: Битва за мир: вместо мирного плана Трампа Европа выдвинула свой план — из 24 пунктов
Изображение к статье: Между Трампом и новым мэром Нью-Йорка состоялся разговор в духе Тарантино Иконка видео
Изображение к статье: Макрон поддержал Мандона, велевшего Франции быть готовой терять своих детей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео