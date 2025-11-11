Baltijas balss logotype
Бизнесмен, которого называют «кошельком Зеленского», обвинен в «ядерной» коррупции 2 1311

В мире
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Бизнесмен, которого называют «кошельком Зеленского», обвинен в «ядерной» коррупции
ФОТО: пресс-фото

Украинского предпринимателя Тимура Миндича, давнего соратника Владимира Зеленского, обвинили в масштабной коррупции.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели у покинувшего страну Миндича обыски по делу о коррупции. Наряду с Миндичем обыски прошли у министра юстиции, бывшего министра энергетики (2021–2025 гг.) Германа Галущенко.

НАБУ и САП расследовали дело о коррупции в сфере энергетики 15 месяцев, собрав за это время 1 тыс. часов аудиозаписей. По версии правоохранителей, участники высокоуровневой преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС).

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн (4,1 млрд евро) осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».

Миндич привлек к схеме экс-замглавы Фонда госимущества, который потом стал советником министра энергетики (Игорь Миронюк), и исполнительного директора по физической защите и безопасности «Энергоатома» (Дмитрий Басов). Полученные средства легализовывал отдельный офис в центре Киева;

Зеленский расследование в отношении Миндича осторожно поддержал. Наблюдатели пишут, что перед президентом Украины два варианта действий.

Первый - смириться с постепенной потерей реальной власти и с посадкой ближайших соратников (не только Миндича).

Второй - нанести руками Службы безопасности Украины контрудар по НАБУ и САП, обвинив их руководителей и ключевых сотрудников в госизмене и в работе на Россию.

Тем временем духом воспрянула внутренняя оппозиция – партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом Петром Порошенко, запустила процедуру вынесения вотума недоверия украинскому правительству.

#Украина #Зеленский
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    11-го ноября

    Как то смотрел Шария.Вот он то в курсе ,сколько своих сдал Зеля при каком то интересе...Неужели кто то думает,что на Украине идет борьба с коррупцией?!😀 Может надо отчитаться перед американцами,что мне бабки оставьте наворованные ,а я вам сдам остальных и все схемы и пароли,но чтобы не светиться,Зельц задействовал Набу ,коим сливает всю инфу.И вроде чистый,но все уже знают,что Зеля -Зеленский -Зельц не только наркоман,но и стукач.

    13
    4
  • Д
    Добрый
    Aleks
    12-го ноября

    Свой свояка чует издалека.Вы вместе с Зеленским кололись?Порошок нюхали?Или соловьиный помёт со сливным бачком поведали?Кроме того,что ты антисемит,ты ещё мастак сплетни разносить?У тебя есть доказательства?Нет?Тогда мели,Емеля,твоя неделя.Нашёл кого смотреть.Ты ещё на Арестовича сошлись,тот ещё не то наплетёт

    2
    5

