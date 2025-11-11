Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели у покинувшего страну Миндича обыски по делу о коррупции. Наряду с Миндичем обыски прошли у министра юстиции, бывшего министра энергетики (2021–2025 гг.) Германа Галущенко.

НАБУ и САП расследовали дело о коррупции в сфере энергетики 15 месяцев, собрав за это время 1 тыс. часов аудиозаписей. По версии правоохранителей, участники высокоуровневой преступной организации выстроили масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» (оператор трех украинских АЭС).

Фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн (4,1 млрд евро) осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами, которые не имели никаких формальных полномочий, однако взяли на себя роль «смотрящих».

Миндич привлек к схеме экс-замглавы Фонда госимущества, который потом стал советником министра энергетики (Игорь Миронюк), и исполнительного директора по физической защите и безопасности «Энергоатома» (Дмитрий Басов). Полученные средства легализовывал отдельный офис в центре Киева;

Зеленский расследование в отношении Миндича осторожно поддержал. Наблюдатели пишут, что перед президентом Украины два варианта действий.

Первый - смириться с постепенной потерей реальной власти и с посадкой ближайших соратников (не только Миндича).

Второй - нанести руками Службы безопасности Украины контрудар по НАБУ и САП, обвинив их руководителей и ключевых сотрудников в госизмене и в работе на Россию.

Тем временем духом воспрянула внутренняя оппозиция – партия «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом Петром Порошенко, запустила процедуру вынесения вотума недоверия украинскому правительству.